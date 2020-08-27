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Экс-жена Потапа Ирина Горовая показала, как выглядела в 16 лет

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Продюсер Ирина Горовая поделилась архивным кадром в купальнике.
Экс-жена Потапа Ирина Горовая показала, как выглядела в 16 лет
Экс-жена Потапа Ирина Горовая показала, как выглядела в 16 лет
instagram.com/gorovaya_irina

Бывшая супруга украинского рэпера Потапа, соосновательница продюсерского центра MOZGI Entertainment Ирина Горовая поделилась в соцсети редкими кадрами из юности.

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Вслед за экс-возлюбленным Потапом Горовая на своей странице в Инстаграм также прокомментировала выход нового клипа группы “u_c baby“ на трек “Нам снова по 16“. Знаменитость вспомнила, чем занималась в этом возрасте и показала фанам  архивные фото 27-летней давности.

На первом снимке светловолосая Ирина запечатлена в купальнике на пляже. На других кадрах будущий продюсер предстала в меланжевом костюме в домашней обстановке.

“Вспоминаю свои 16 и понимаю, какое же это было замечательное и беззаботное время – школа закончена, впереди университет и множество открытий! Я в свои 16 лет закончила школу с отличием, поступила в университет и вышла замуж 😁🤟🏽 Спасибо группе @u_c.baby за песню 16+ которая дарит такие флешбэки“, - написала Горовая.

Напомним, ранее Ирина Горовая померилась фигурами с 22-летней дочерью

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Теги: Ирина Горовая
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Источник: ivоna bigmir)net

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