Муж Насти Каменских, рэпер Потап поделился воспоминаниями из юности.

Как Потап выглядел в 16 лет: В Сети появилось архивное фото рэпера instagram.com/realpotap

Популярный рэп-исполнитель, учредитель продюсерского центра MOZGI Entertainment и с недавних пор Народный артист Украины Потап (Алексей Потапенко) поделился с подписчиками воспоминаниями из молодости.

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Так, на своей странице в Инстаграм артист прокомментировал выход нового клипа группы “u_c baby“ на трек “Нам снова по 16“. Потап записал ролик в котором признался, что в юности “диджеил и фристайлил на Русановке“. Также рэпер запостил архивное фото, где он запечатлен в 16-летнем возрасте.

“Спасибо, пацаны, что напомнили мне, какой я был в 16 лет, как я диджеил на винилах, как фристайлил на Русановке. Фотографию я приложил“, – сказал певец в видео.

Как Потап выглядел в 16 лет instagram.com/realpotap

Напомним, ранее Дорофеева и Позитив намекнули на новый состав группы “Время и Стекло“.

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