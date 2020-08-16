В мини-бикини: Горовая померилась фигурами с 22-летней дочерью

Продюсер Ирина Горовая засветила фигурку в купальнике и показала яркие фото из похода в горы.

Ирина Горовая показала яркие фото в бикини instagram.com/gorovaya_irina

Читай также: “Ух какая!“: Бывшая жена молодого жениха Седоковой стала настоящей секс-бомбой

Бывшая супруга украинского продюсера, рэпера Алексея Потапенко (Потапа), продюсер, совладелица лейбла Mozgi Ирина Горовая эффектно примерила мини-бикини.

В Инста-сториз знаменитость показала, как они с 22-летней дочерью Наташей делают общее селфи в купальниках. Наташа выбрала для фото зеленый купальник с верхом-топом, а Горовая-старшая - черное бикини с верхом бандо.

Ирина Горовая показала яркие фото в бикини instagram.com/gorovaya_irina

Читай также: “Стиляга“: Жена Монатика показала ноги в наряде с дерзким разрезом

Чуть раньше Ирина Горовая поделилась в Инстаграм кадрами из похода в горы. На них Горовая появилась в непривычном образе - в походном наряде, с яркой повязкой на волосах. В описании Ирина отметила, что время поездки стало ярким опытом и помогло почувствовать, что в мире есть добро.

Бывают в жизни дни, моменты, переживания, о которых потом вспоминаешь с любовью и восхищением.



У меня было три удивительных дня в Карпатах с потрясающими людьми, которых объединила Киево-Могилянская бизнес школа, желание трансформироваться, отключиться от всего мира, побыть без связи и ненужного шума, познакомиться с новыми людьми и побыть ближе к природе, посидеть возле огня, наполниться энергией и найти себя, встретить закат и попить чистой родниковой воды.



Спасибо огромное всем кто был рядом, помогал друг другу, готовил вкусные ужины и подавал руку, если вдруг оступился, помогал с рюкзаком, если было тяжело. Потому что в такие моменты понимаешь, что есть добро, взаимопомощь, сочувствие, искренние улыбки и сильное мужское плечо, вот просто так, без “потому что“.



Ну и конечно, это был первый и не последний раз) - написала Горовая.

Горовая показала кадры из похода в горы instagram.com/gorovaya_irina

Горовая показала кадры из похода в горы instagram.com/gorovaya_irina

Горовая показала кадры из похода в горы instagram.com/gorovaya_irina

Ранее мы писали, что Настя Каменских отожгла на домашней вечеринке.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.