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Тина Кароль случайно рассекретила, как выглядит сын Осадчей и Горбунова

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Певица Тина Кароль опубликовала видео с празднования юбилея Юрия Горбунова.
Тина Кароль случайно рассекретила, как выглядит сын Осадчей и Горбунова
Тина Кароль случайно рассекретила, как выглядит сын Осадчей и Горбунова
instagram.com/gorbunovyuriy

Известные украинские ведущие и звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов часто делятся в соцсети семейными фотографиями, где они позируют вместе с 3-летним сыном Иваном. Пара пока не показывала лицо малыша, снимая его только со спины.

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Однако 24 августа коллега Горбунова по шоу “Танцы со звездами“, певица и ведущая Тина Кароль случайно показала, как выглядит его сын. На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала видео с празднования юбилея Юрия. Тина хотела снять именинника и невольно засветила лицо маленького Ивана, который сидел возле звездного отца.

Сын Осадчей и Горбунова
Сын Осадчей и Горбунова
Скриншот

Ранее мы писали о том, как Осадчая поздравила Горбунова с 50-летием.

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Теги: Катя Осадчая, Юрий Горбунов, Тина Кароль
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Источник: ivоna bigmir)net

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