Тина Кароль случайно рассекретила, как выглядит сын Осадчей и Горбунова

Певица Тина Кароль опубликовала видео с празднования юбилея Юрия Горбунова.

Известные украинские ведущие и звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов часто делятся в соцсети семейными фотографиями, где они позируют вместе с 3-летним сыном Иваном. Пара пока не показывала лицо малыша, снимая его только со спины.

Читай также: “Оставайся таким же классным чуваком“: Каменских показала курьезные фото с Горбуновым

Однако 24 августа коллега Горбунова по шоу “Танцы со звездами“, певица и ведущая Тина Кароль случайно показала, как выглядит его сын. На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала видео с празднования юбилея Юрия. Тина хотела снять именинника и невольно засветила лицо маленького Ивана, который сидел возле звездного отца.

Сын Осадчей и Горбунова Скриншот

Ранее мы писали о том, как Осадчая поздравила Горбунова с 50-летием.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.