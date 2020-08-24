Как Осадчая поздравила Горбунова с 50-летием - забавное видео

24 августа ведущий Юрий Горбунов отметил юбилей.

В понедельник, 24 августа, известный украинский ведущий, актер и продюсер Юрий Горбунов отпраздновал юбилей. В День Независимости Украины артисту исполнилось 50 лет.

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По случаю праздника, жена Горбунова, ведущая “Светской жизни“ Катя Осадчая поделилась в Сети забавным роликом с именинником. Так, на странице Кати в Инстаграм появилась подборка неопубликованных ранее фотографий и видео с 3-летним сыном Иваном, а также совместные кадры Осадчей и Горбунова с отдыха в Турции и со съемок различных проектов.

“Наше подвійне свято! З Днем народження, коханий! З ювілеєм 25+25 :) люблю тебе“, - подписала видео ведущая.

Ранее Осадчая показала, как борется с лишними килограммами после отдыха в Турции.

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