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Юбилей Юрия Горбунова: Как любимого телеведущего поздравили звезды и коллеги

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Коллеги телеведущего и звездные друзья запостили для Горбунова видеопоздравления в соцсетях: Люда Барбир и Руслан Сеничкин, Неля Шовкопляс, Саша Преподобный, Святослав Гринчук, DZIDZIO, Оля Цибульская, Злата Огневич, Даша Астафьева, Дантес, Никита Добрынин и Дария Квиткова и др.
Юбилей Юрия Горбунова: Как любимого телеведущего поздравили звезды и коллеги
Юбилей Юрия Горбунова: Как любимого телеведущего поздравили звезды и коллеги
Пресс-служба

В понедельник, 24 августа, свое 50-летие отметил украинский телеведущий и актер, заслуженный артист Украины Юрий Горбунов.

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Телепара Руслан Сеничкин и Людмила Барбир, ведущие Сніданок з 1+1, в образах медработников поздравили коллегу с юбилеем и пожелали ему здоровья:

«Мы тебе желаем здоровья во всех сферах: здоровых людей рядом, здоровой атмосферы, жажды жизни, здоровья, чтобы рожать детей, здоровья, чтобы праздновать жизнь!»

Юро, з днем народження! ✨ Ми з Руслан Сенічкін бажаємо тобі завжди знаходити час, силу й енергію, аби творити та надихати нас і глядачів на краще. P. S. Народжуй ще ☺️ Юрій Горбунов

Опубліковано Людмила Барбір Понеділок, 24 серпня 2020 р.

Мої привітання Юрій Горбунов! 🎉 Сьогодні у тебе день народження, ювілей, підвійне свято. Ми з моєю улюбленою колегою Людмила Барбір у ролі лікарів, аби побачити тобі міцно-міцного здоров'я. Нехай ви вам більше намагалися дарувати нам радість своєї роботи! Ділімося з тою частиною свого гарного настрою ☺️ Святкуй життя! Опубліковано Русланом Сенічкінім Понеділок, 24 серпня 2020 р.

Ведущая ТСН Лидия Таран вспомнила, как Горбунов вел утреннюю программу и подчеркнула, что телеведущий имеет свойство молодеть:

«Я хочу, чтобы ты и дальше оставался в роли молодого папы, несмотря на то, сколько бы Ивану было лет».

Встигаю з найщирішими привітаннями!🧚‍♂️ Юрій Горбунов, з днем народження тебе ✨Усе інше - у відео!

Опубліковано Лідією Таран Понеділок, 24 серпня 2020 р.

Молодожены Никита Добрынин и Дария Квиткова пожелали артисту осуществления всех мечтаний:

«Желаем тебе быть всегда таким молодым, энергичным, влюблённым. Пускай все твои мечты сбываются!»

Как звезды поздравили Юрия Горбунова с юбилеем
Как звезды поздравили Юрия Горбунова с юбилеем
Скриншот

Оля Цибульская, телеведущая и певица, отметила, что самое главное у Юры уже есть — его семья, и пожелала успехов:

«Я хочу, чтобы ты был счастлив, здоров и дальше строил все хорошее, украинское и горбуновское. Я тебя цьомаю!»

Как звезды поздравили Юрия Горбунова с юбилеем
Как звезды поздравили Юрия Горбунова с юбилеем
Скриншот

Исполнитель DZIDZIO пожелал Юре здоровья и спел а-капеллу «Многая лета».

Как звезды поздравили Юрия Горбунова с юбилеем
Как звезды поздравили Юрия Горбунова с юбилеем
Скриншот

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Главный по журналистским расследованиям, ведущий программы «Гроші» на 1+1 Александр Преподобный пожелал коллеге творческих успехов.

«Желаю 200 самых крутых сезонов «Большие Вуйки» и не забывай жить, как в кино!»

Юрій Горбунов вітаю тебе з днем народження 🎉 Бажаю тобі ще більше натхнення. Даруй радість і живи, як у кіно!

Опубліковано Олександр Преподобний Понеділок, 24 серпня 2020 р.

Ведущий ТСН Святослав Гринчук подчеркнул профессиональные качества артиста:

«Пусть твоя энергия, оптимизм и чувство юмора и в дальнейшем покоряют зрителей, гарантируют высокие рейтинги»

З днем народження, молодий татусь Юрій Горбунов 🥳 Бажаю тобі мати ще більше енергії, аби заряджати нас усіх! А ще нових крутих проєктів!)

Опубліковано Святославом Гринчуком Понеділок, 24 серпня 2020 р.

Ведущая Сніданок з 1+1 Неля Шовкопляс пожелала Юре оставаться таким же классным молодым папой:

«Вам сегодня 18, поэтому я желаю вам всегда оставаться молодым, красивым, улыбающимся, с внутренним добром и теплом»

Зі святом, наш зірковий татко Юрій Горбунов 🎉 У вас сьогодні ювілей! Бажаю усього найкращого. Нехай ваші мрії здійснюються! 🧚‍♂️✨

Опубліковано Нелею Шовкопляс Понеділок, 24 серпня 2020 р.

Певица Злата Огневич поздравила звезду с двойным праздником и спела для него «Happy birthday to you»:

«Спасибо большое за твой прекрасный талант, который всегда вызывает улыбку».

Как звезды поздравили Юрия Горбунова с юбилеем
Как звезды поздравили Юрия Горбунова с юбилеем
Скриншот

Артистка Даша Астафьева поблагодарила Горбунова за творчество и пожелала удачи во всем:

«Пускай всегда везет тебе и твоим близким».

Как звезды поздравили Юрия Горбунова с юбилеем
Как звезды поздравили Юрия Горбунова с юбилеем
Скриншот

Исполнитель Дантес сказал теплые слова поздравления:

«Юра, ты потрясающий человек, муж, отец. Ты просто класс! С днем рождения тебя!».

Как звезды поздравили Юрия Горбунова с юбилеем
Как звезды поздравили Юрия Горбунова с юбилеем
Скриншот

Ранее мы писали о том, как Осадчая поздравила Горбунова с 50-летием.

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Теги: Юрий Горбунов
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Источник: ivоna bigmir)net

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