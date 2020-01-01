День рождения Блейк Лайвли: ТОП-5 лучших ролей голливудской красотки

25 августа американской актрисе Блейк Лайвли исполняется 33 года.

Сегодня, 25 августа, популярная американская актриса и фотомодель Блейк Лайвли отмечает день рождения. Голливудской кинозвезде исполняется 33 года.

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За свою 22-летнюю карьеру артистка сыграла более двадцати ролей. Кроме того, киноиндустрия свела ее с мужем, канадским актером Райаном Рейнольдсом. Пара поженилась в 2012 году. Сейчас у звездных супругов трое дочерей - 5-летняя Джеймс, 3-летняя Инес и 10-месячная Бетти.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли Getty Images

По случаю дня рождения Блейк Лайвли Ivona предлагает вспомнить 5 лучших ролей знаменитой актрисы и многодетной мамы.

“Сплетница“ (2007-2012) - Серена ван дер Вудсен

“Век Адалин“ (2015) - Адалин

“Отмель“ (2016) - Нэнси

“Простая просьба“ (2018) - Эмили

“Зеленый Фонарь“ (2011) - Кэрол Феррис

Ранее звезда “Дедпула“ Райан Рейнольдс впервые рассказал о третьем ребенке.

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