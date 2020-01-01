День рождения Блейк Лайвли: ТОП-5 лучших ролей голливудской красотки
Сегодня, 25 августа, популярная американская актриса и фотомодель Блейк Лайвли отмечает день рождения. Голливудской кинозвезде исполняется 33 года.
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За свою 22-летнюю карьеру артистка сыграла более двадцати ролей. Кроме того, киноиндустрия свела ее с мужем, канадским актером Райаном Рейнольдсом. Пара поженилась в 2012 году. Сейчас у звездных супругов трое дочерей - 5-летняя Джеймс, 3-летняя Инес и 10-месячная Бетти.
По случаю дня рождения Блейк Лайвли Ivona предлагает вспомнить 5 лучших ролей знаменитой актрисы и многодетной мамы.
- “Сплетница“ (2007-2012) - Серена ван дер Вудсен
- “Век Адалин“ (2015) - Адалин
- “Отмель“ (2016) - Нэнси
- “Простая просьба“ (2018) - Эмили
- “Зеленый Фонарь“ (2011) - Кэрол Феррис
Ранее звезда “Дедпула“ Райан Рейнольдс впервые рассказал о третьем ребенке.
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