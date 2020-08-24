"Оставайся таким же классным чуваком": Каменских показала курьезные фото с Горбуновым

Певица Настя Каменских обнародовала архивные кадры по случаю юбилея ведущего Юрия Горбунова.

В понедельник, 24 августа, знаменитый украинский ведущий, актер и продюсер “Скаженого весілля“ Юрий Горбунов отпраздновал юбилей. В День Независимости Украины артисту исполнилось 50 лет.

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По случаю праздника певица Настя Каменских решила поделиться в соцсети архивными кадрами с именинником. Так, на своей странице в Инстаграм 33-летняя звезда опубликовала два забавных снимка. На первом Настя и Юрий тянутся к друг другу, чтобы поцеловаться. А на еще одном кадре исполнительница и ведущий демонстрируют на камеру смешные гримасы.

“Юрчику, з днем народження, сонечко наше! Хай дружина завжди огортає любов’ю і турботою, а синочок радуває своїми успіхами та досягненнями! Ми тебе дуже любимо😘❤️ залишайся таким же класним чуваком🥰🤘🏼💥“, - поздравила с днем рождения Горбунова Настя Каменских.

Ранее мы писали о том, как Осадчая поздравила Горбунова с 50-летием.

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