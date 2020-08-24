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"Оставайся таким же классным чуваком": Каменских показала курьезные фото с Горбуновым

Комментариев: 2
Певица Настя Каменских обнародовала архивные кадры по случаю юбилея ведущего Юрия Горбунова.
"Оставайся таким же классным чуваком": Каменских показала курьезные фото с Горбуновым
"Оставайся таким же классным чуваком": Каменских показала курьезные фото с Горбуновым
instagram.com/kamenskux

В понедельник, 24 августа, знаменитый украинский ведущий, актер и продюсер “Скаженого весілля“ Юрий Горбунов отпраздновал юбилей. В День Независимости Украины артисту исполнилось 50 лет.

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По случаю праздника певица Настя Каменских решила поделиться в соцсети архивными кадрами с именинником. Так, на своей странице в Инстаграм 33-летняя звезда опубликовала два забавных снимка. На первом Настя и Юрий тянутся к друг другу, чтобы поцеловаться. А на еще одном кадре исполнительница и ведущий демонстрируют на камеру смешные гримасы.

“Юрчику, з днем народження, сонечко наше! Хай дружина завжди огортає любов’ю і турботою, а синочок радуває своїми успіхами та досягненнями! Ми тебе дуже любимо😘❤️ залишайся таким же класним чуваком🥰🤘🏼💥“, - поздравила с днем рождения Горбунова Настя Каменских.

Ранее мы писали о том, как Осадчая поздравила Горбунова с 50-летием.

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Теги: Настя Каменских, Юрий Горбунов
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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ParisMA  (аноним)  25.08.2020, 15:23
Оценка:  0
ParisMA
радуває - Настюша? всё в красоту пошло ?
джеф    25.08.2020, 11:56
Оценка:  +1
джеф
блевотина
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