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Каменских отожгла с Горбуновым на домашней вечеринке - видео

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Потап и Настя пригласили гостей на вечеринку, столы поставили прямо под домом .

Настя Каменских танцевала за столом вместе с Юрием Горбуновым
Настя Каменских танцевала за столом вместе с Юрием Горбуновым
instagram.com/kamenskux

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Популярная певица Настя Каменских и ее супруг продюсер, рэпер Алексей Потапенко (Потап) закатили вечеринку прямо возле дома под Киевом. В Инстаграм Каменских добавила несколько атмосферных видео, в которых показала, как прошла летняя пати.

В кадре видно, что столы для звездных гостей расставили в беседке, под домом Потапа и Насти. Тут же обустроили сцену, на которой вживую играли музыканты. 

На вечеринке засветилась известные супруги - продюсер, телеведущий и актер Юрий Горбунов и телеведущая Катя Осадчая. Они лихо отплясывают на видео под песню Laura Marti. К слову, Горбунов драйвово пританцовывал и за столом, а компанию ему в этом составила сама хозяйка дома - Настя Каменских.

Настя Каменских танцевала за столом вместе с Юрием Горбуновым
Настя Каменских танцевала за столом вместе с Юрием Горбуновым
instagram.com/kamenskux

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Однако, вечеринки - вечеринками, а о загаре забывать не стоит. Так, еще в одной Сториз Настя показала, как загорает в откровенном купальнике. 

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Теги: Настя Каменских, Юрий Горбунов
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Источник: IVONA)bigmir.net

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