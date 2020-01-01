Каменских отожгла с Горбуновым на домашней вечеринке - видео
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Популярная певица Настя Каменских и ее супруг продюсер, рэпер Алексей Потапенко (Потап) закатили вечеринку прямо возле дома под Киевом. В Инстаграм Каменских добавила несколько атмосферных видео, в которых показала, как прошла летняя пати.
В кадре видно, что столы для звездных гостей расставили в беседке, под домом Потапа и Насти. Тут же обустроили сцену, на которой вживую играли музыканты.
На вечеринке засветилась известные супруги - продюсер, телеведущий и актер Юрий Горбунов и телеведущая Катя Осадчая. Они лихо отплясывают на видео под песню Laura Marti. К слову, Горбунов драйвово пританцовывал и за столом, а компанию ему в этом составила сама хозяйка дома - Настя Каменских.
Однако, вечеринки - вечеринками, а о загаре забывать не стоит. Так, еще в одной Сториз Настя показала, как загорает в откровенном купальнике.
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