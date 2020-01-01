Каменских отожгла с Горбуновым на домашней вечеринке - видео

Потап и Настя пригласили гостей на вечеринку, столы поставили прямо под домом .

Настя Каменских танцевала за столом вместе с Юрием Горбуновым instagram.com/kamenskux

Читай также: “Стиляга“: Жена Монатика показала ноги в наряде с дерзким разрезом

Популярная певица Настя Каменских и ее супруг продюсер, рэпер Алексей Потапенко (Потап) закатили вечеринку прямо возле дома под Киевом. В Инстаграм Каменских добавила несколько атмосферных видео, в которых показала, как прошла летняя пати.

В кадре видно, что столы для звездных гостей расставили в беседке, под домом Потапа и Насти. Тут же обустроили сцену, на которой вживую играли музыканты.

На вечеринке засветилась известные супруги - продюсер, телеведущий и актер Юрий Горбунов и телеведущая Катя Осадчая. Они лихо отплясывают на видео под песню Laura Marti. К слову, Горбунов драйвово пританцовывал и за столом, а компанию ему в этом составила сама хозяйка дома - Настя Каменских.

Настя Каменских танцевала за столом вместе с Юрием Горбуновым instagram.com/kamenskux

Каменских 0:00 / 00:11

Каменских 0:00 / 00:06

Однако, вечеринки - вечеринками, а о загаре забывать не стоит. Так, еще в одной Сториз Настя показала, как загорает в откровенном купальнике.

Каменских 0:00 / 00:10

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар поделилась секретами счастья и гармонии.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.