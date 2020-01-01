"Настя сейчас моложе": Потап развеселил Сеть архивным фото с Каменских

Продюсер добавил фото ко Дню Державного прапора, на котором Каменских гораздо полнее, чем сейчас .

Потап показал Каменских в 2009 году instagram.com/realpotap

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Украинский продюсер, рэпер Алексей Потапенко (Потап) развеселил Сеть архивным фото с женой Настей Каменских. Кадр, судя по всему, сделан в 2009-м, когда Настя была гораздо полнее, чем сейчас.

Снимок Потап добавил в Инстаграм по случаю праздника Державного Прапора.

В кадре Потап и Настя позируют на фоне украинского флага. Потапенко одет в вышиванку, а Каменских - в ярко-синее платье с глубоким декольте. Образ Насти дополнила прическа с начесом.

З Днем державного Прапору України! 🇺🇦💙💛! Day of National Flag of Ukraine! #деньпрапора @kamenskux, - подписал фото Потап.

Потап показал Каменских в 2009 году instagram.com/realpotap

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Фоловеры оставили к фото множество смеющихся смайлов и забавные комментарии:

Капеееец😂😂😂

Кто-нибудь видел хоть раз потапа без кепки?🤔

Лучшие🤩🤩💙💛

Начёс @kamenskux делает ветер😂💪🏼🇺🇦🇺🇦🇺🇦

Настя сейчас выглядит моложе)

Настина причёска топ🔥🔥, - написали в Сети.

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