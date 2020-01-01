"Настя сейчас моложе": Потап развеселил Сеть архивным фото с Каменских
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Украинский продюсер, рэпер Алексей Потапенко (Потап) развеселил Сеть архивным фото с женой Настей Каменских. Кадр, судя по всему, сделан в 2009-м, когда Настя была гораздо полнее, чем сейчас.
Снимок Потап добавил в Инстаграм по случаю праздника Державного Прапора.
В кадре Потап и Настя позируют на фоне украинского флага. Потапенко одет в вышиванку, а Каменских - в ярко-синее платье с глубоким декольте. Образ Насти дополнила прическа с начесом.
З Днем державного Прапору України! 🇺🇦💙💛! Day of National Flag of Ukraine! #деньпрапора @kamenskux, - подписал фото Потап.
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Фоловеры оставили к фото множество смеющихся смайлов и забавные комментарии:
- Капеееец😂😂😂
- Кто-нибудь видел хоть раз потапа без кепки?🤔
- Лучшие🤩🤩💙💛
- Начёс @kamenskux делает ветер😂💪🏼🇺🇦🇺🇦🇺🇦
- Настя сейчас выглядит моложе)
- Настина причёска топ🔥🔥, - написали в Сети.
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