Горячая Никитюк вылезла верхом на полуголого мужчину

Телеведущая Леся Никитюк нарядила своего коллегу по проекту в леопардовую шляпу .

Никитюк показала забавные кадры из Коблево instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк показала яркие кадры с морского курорта Коблево. Знаменитость не изменяет своей привычке веселить подписчиков - потому снимки получились одновременно откровенными и забавными.

Кадры Никитюк добавила в Инстаграм.

На них Леся позирует на фоне моря - рядом со своим коллегой по проекту LeМаршрутка Богданом Богданычем, раздетым до пояса. На мужчине - леопардовая шляпа и сумка на животе - такой же расцветки. Никитюк, одетая в коротенькие шорты и топ с леопардовым принтом, нависает над Богданычем сверху.

Отмечай подружку, с которой бы поехала на море😍👇🏻

#tigerstyle #шальнаяімператріца #thisismylookoftheday, - написала Никитюк.

Никитюк показала забавные кадры из Коблево instagram.com/lesia_nikituk

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Фолловеры отметили в комментариях, что их позабавило фото, и уточнили, нет ли между коллегами романа:

Леся,а это кто рядом??😁

Гарна пара з вас 🤗

У вас Роман?😁

Ахахаах фото 🌸🔥🔥

Ты мужчина моей мечты, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Потап развеселил Сеть архивным фото Каменских.

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