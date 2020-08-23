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Горячая Никитюк вылезла верхом на полуголого мужчину

Комментариев: 7
Телеведущая Леся Никитюк нарядила своего коллегу по проекту в леопардовую шляпу .

Никитюк показала забавные кадры из Коблево
Никитюк показала забавные кадры из Коблево
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк показала яркие кадры с морского курорта Коблево. Знаменитость не изменяет своей привычке веселить подписчиков - потому снимки получились одновременно откровенными и забавными.

Кадры Никитюк добавила в Инстаграм.

На них Леся позирует на фоне моря - рядом со своим коллегой по проекту LeМаршрутка Богданом Богданычем, раздетым до пояса. На мужчине - леопардовая шляпа и сумка на животе - такой же расцветки. Никитюк, одетая в коротенькие шорты и топ с леопардовым принтом, нависает над Богданычем сверху. 

Отмечай подружку, с которой бы поехала на море😍👇🏻
#tigerstyle #шальнаяімператріца #thisismylookoftheday, - написала Никитюк.

Никитюк показала забавные кадры из Коблево
Никитюк показала забавные кадры из Коблево
instagram.com/lesia_nikituk

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Фолловеры отметили в комментариях, что их позабавило фото, и уточнили, нет ли между коллегами романа: 

  • Леся,а это кто рядом??😁
  • Гарна пара з вас 🤗
  • У вас Роман?😁
  • Ахахаах фото 🌸🔥🔥
  • Ты мужчина моей мечты, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Потап развеселил Сеть архивным фото Каменских. 

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Теги: Леся Никитюк, друзья, пляжные фото
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (7)
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Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  24.08.2020, 02:21
Оценка:  0
гость
УКРАИНА, С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ!!!!!!!!!!
СЛАВА ВСУ! КОТОРЫЕ УДОБРЯЮТ НАШИ ЧЕРНОЗЕМЫ КАЦАПСКОЙ ПАДАЛЬЮ!
гость  (аноним)  24.08.2020, 02:18
Оценка:  0
гость
ОСТАВЬ В ПОКОЕ ДЯДЮ, С...КА ПОХОТЛИВАЯ.
ДАВАЙ ЛУЧШЕЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
Rikstal    23.08.2020, 23:25
Оценка:  +2
Rikstal
"особистий тракторист"??? - нове слово сучасної української мови " ТРАХторист".
pусский  (аноним)  23.08.2020, 22:26
Оценка:  +1
pусский
У Леси чешется пися, что непонятного?
гость  (аноним)  23.08.2020, 22:12
Оценка:  0
гость
Ох и 3.14 дорша конченная.
гость  (аноним)  23.08.2020, 21:58
Оценка:  +1
гость
Про яку культурну Лесю Никитюк можна говорити ?! Одним словом --бидло!
гость  (аноним)  23.08.2020, 21:06
Оценка:  -1
гость
Это бешенство матки.
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