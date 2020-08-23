Горячая Никитюк вылезла верхом на полуголого мужчину
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Популярная телеведущая Леся Никитюк показала яркие кадры с морского курорта Коблево. Знаменитость не изменяет своей привычке веселить подписчиков - потому снимки получились одновременно откровенными и забавными.
Кадры Никитюк добавила в Инстаграм.
На них Леся позирует на фоне моря - рядом со своим коллегой по проекту LeМаршрутка Богданом Богданычем, раздетым до пояса. На мужчине - леопардовая шляпа и сумка на животе - такой же расцветки. Никитюк, одетая в коротенькие шорты и топ с леопардовым принтом, нависает над Богданычем сверху.
Отмечай подружку, с которой бы поехала на море😍👇🏻
#tigerstyle #шальнаяімператріца #thisismylookoftheday, - написала Никитюк.
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Фолловеры отметили в комментариях, что их позабавило фото, и уточнили, нет ли между коллегами романа:
- Леся,а это кто рядом??😁
- Гарна пара з вас 🤗
- У вас Роман?😁
- Ахахаах фото 🌸🔥🔥
- Ты мужчина моей мечты, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Потап развеселил Сеть архивным фото Каменских.
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