Тема раскрыта: Астафьева снялась в полностью прозрачных трусиках
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Украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева давно заполучила прозвище секс-бомбы благодаря своим откровенным нарядам и жарким фотосессиям. Однако, на этот раз звезда превзошла сама себя, раскрыв буквально “все секреты“. Так, на новых фото Даша позирует в полностью прозрачном белье, не прикрывая пикантных деталей.
Снимки Астафьева добавила в Инстаграм.
В кадре она стоит на фоне книжных стеллажей в высоких трусиках и бюстгальтере, выполненных из сетки. Образ дополняет прическа Даши с мокрым эффектом.
Девушка Зигфелда по собственному желанию... - написала Даша Астафьева.
Фолловеры пришли в восторг от фото и оставили комплименты в комментариях:
- Красивая прическа и там и там😁😁😁
- Интересно, сколько людей приблизило эту фотографию!?)))
- Даже я приблизила)
- Дашенька,Вы точно творение Божье! Так красиво...чесно...без лести.
- Очень🔥🔥🔥
- Як це шикарно🔥 - написали в Сети.
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