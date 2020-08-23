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Тема раскрыта: Астафьева снялась в полностью прозрачных трусиках

Комментариев: 2
Певица Даша Астафьева засветила пикантные места в белье из сетки и очаровала Сеть.

Астафьева засветила интимные места в прозрачном белье
Астафьева засветила интимные места в прозрачном белье
instagram.com/da_astafieva

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Украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева давно заполучила прозвище секс-бомбы благодаря своим откровенным нарядам и жарким фотосессиям. Однако, на этот раз звезда превзошла сама себя, раскрыв буквально “все секреты“. Так, на новых фото Даша позирует в полностью прозрачном белье, не прикрывая пикантных деталей.

Снимки Астафьева добавила в Инстаграм.

В кадре она стоит на фоне книжных стеллажей в высоких трусиках и бюстгальтере, выполненных из сетки. Образ дополняет прическа Даши с мокрым эффектом.

Девушка Зигфелда по собственному желанию... - написала Даша Астафьева.

Астафьева засветила интимные места в прозрачном белье
Астафьева засветила интимные места в прозрачном белье
instagram.com/da_astafieva

Астафьева засветила интимные места в прозрачном белье
Астафьева засветила интимные места в прозрачном белье
instagram.com/da_astafieva

Фолловеры пришли в восторг от фото и оставили комплименты в комментариях:

  • Красивая прическа и там и там😁😁😁
  • Интересно, сколько людей приблизило эту фотографию!?)))
  • Даже я приблизила)
  • Дашенька,Вы точно творение Божье! Так красиво...чесно...без лести.
  • Очень🔥🔥🔥
  • Як це шикарно🔥 - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Юлия Санина позировала в горячих образах. 

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Теги: пикантные фото, Даша Астафьева, Интимные места
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  23.08.2020, 13:55
Оценка:  0
гость
ДАША, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
Вовочка  (аноним)  23.08.2020, 13:42
Оценка:  0
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