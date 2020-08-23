Тема раскрыта: Астафьева снялась в полностью прозрачных трусиках

Певица Даша Астафьева засветила пикантные места в белье из сетки и очаровала Сеть.

Астафьева засветила интимные места в прозрачном белье instagram.com/da_astafieva

Читай также: Британская модель не вместила сочные прелести в тугой купальник

Украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева давно заполучила прозвище секс-бомбы благодаря своим откровенным нарядам и жарким фотосессиям. Однако, на этот раз звезда превзошла сама себя, раскрыв буквально “все секреты“. Так, на новых фото Даша позирует в полностью прозрачном белье, не прикрывая пикантных деталей.

Снимки Астафьева добавила в Инстаграм.

В кадре она стоит на фоне книжных стеллажей в высоких трусиках и бюстгальтере, выполненных из сетки. Образ дополняет прическа Даши с мокрым эффектом.

Девушка Зигфелда по собственному желанию... - написала Даша Астафьева.

Астафьева засветила интимные места в прозрачном белье instagram.com/da_astafieva

Астафьева засветила интимные места в прозрачном белье instagram.com/da_astafieva

Фолловеры пришли в восторг от фото и оставили комплименты в комментариях:

Красивая прическа и там и там😁😁😁

Интересно, сколько людей приблизило эту фотографию!?)))

Даже я приблизила)

Дашенька,Вы точно творение Божье! Так красиво...чесно...без лести.

Очень🔥🔥🔥

Як це шикарно🔥 - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Юлия Санина позировала в горячих образах.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.