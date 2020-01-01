"Куда девать детей?": Санина из Hardkiss оголилась в откровенных образах
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Фронтвумен популярной группы The Hardkiss Юлия Санина очаровала Сеть новыми откровенными образами.
Для съемок свежего клипа звезда снялась в нескольких пикантных нарядах, позируя в асимметричном мини и прозрачной сетке, а также в платье с высоким разрезом до самого бедра.
Фото звезда добавила в Инстаграм.
На нескольких снимках Юлия позирует с ярким макияжем и растрепанными волосами, напоминая о “вампирской“ теме, которую использовали в прошлых клипах. На третьем фото звезда запечатлена почти без макияжа, с аккуратно подобранными наверх волосами.
“Тікати пізно.
Вже танцює на ножах...“
Soon, - написала Санина.
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Фолловеры прокомментировали фото, отметив, что образ Юлии их впечатлил:
- Куда девать детей?😳🥰
- Это вау!🔥
- 😍😍😍Сегодня засну в ванне со льдом...🔥
- Божествено🔥🔥🔥
- Зваблива та гарна❤️
- Бомба ракета космос❤️, - написали в Сети.
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