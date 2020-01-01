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"Куда девать детей?": Санина из Hardkiss оголилась в откровенных образах

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Звезда Юлия Санина показала кадры из нового клипа .

Юлия Санина оголила бедра в откровенном наряде
Юлия Санина оголила бедра в откровенном наряде
instagram.com/the_hardkiss/

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Фронтвумен популярной группы The Hardkiss Юлия Санина очаровала Сеть новыми откровенными образами.

Для съемок свежего клипа звезда снялась в нескольких пикантных нарядах, позируя в асимметричном мини и прозрачной сетке, а также в платье с высоким разрезом до самого бедра. 

Фото звезда добавила в Инстаграм.

На нескольких снимках Юлия позирует с ярким макияжем и растрепанными волосами, напоминая о “вампирской“ теме, которую использовали в прошлых клипах. На третьем фото звезда запечатлена почти без макияжа, с аккуратно подобранными наверх волосами.

 “Тікати пізно.
Вже танцює на ножах...“

Soon, - написала Санина.

Юлия Санина оголила бедра в откровенном наряде
Юлия Санина оголила бедра в откровенном наряде
instagram.com/the_hardkiss/

Юлия Санина оголила бедра в откровенном наряде
Юлия Санина оголила бедра в откровенном наряде
instagram.com/the_hardkiss/

Юлия Санина оголила бедра в откровенном наряде
Юлия Санина оголила бедра в откровенном наряде
instagram.com/the_hardkiss/

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Фолловеры прокомментировали фото, отметив, что образ Юлии их впечатлил:

  • Куда девать детей?😳🥰
  • Это вау!🔥
  • 😍😍😍Сегодня засну в ванне со льдом...🔥
  • Божествено🔥🔥🔥
  • Зваблива та гарна❤️
  • Бомба ракета космос❤️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что соблазнительная Астафьева показала грудь на пляже.

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Теги: Юлия Санина, The Hardkiss, пикантное фото звезд
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