"Куда девать детей?": Санина из Hardkiss оголилась в откровенных образах

Звезда Юлия Санина показала кадры из нового клипа .

Юлия Санина оголила бедра в откровенном наряде instagram.com/the_hardkiss/

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Фронтвумен популярной группы The Hardkiss Юлия Санина очаровала Сеть новыми откровенными образами.

Для съемок свежего клипа звезда снялась в нескольких пикантных нарядах, позируя в асимметричном мини и прозрачной сетке, а также в платье с высоким разрезом до самого бедра.

Фото звезда добавила в Инстаграм.

На нескольких снимках Юлия позирует с ярким макияжем и растрепанными волосами, напоминая о “вампирской“ теме, которую использовали в прошлых клипах. На третьем фото звезда запечатлена почти без макияжа, с аккуратно подобранными наверх волосами.

“Тікати пізно.

Вже танцює на ножах...“



Soon, - написала Санина.

Юлия Санина оголила бедра в откровенном наряде instagram.com/the_hardkiss/

Юлия Санина оголила бедра в откровенном наряде instagram.com/the_hardkiss/

Юлия Санина оголила бедра в откровенном наряде instagram.com/the_hardkiss/

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Фолловеры прокомментировали фото, отметив, что образ Юлии их впечатлил:

Куда девать детей?😳🥰

Это вау!🔥

😍😍😍Сегодня засну в ванне со льдом...🔥

Божествено🔥🔥🔥

Зваблива та гарна❤️

Бомба ракета космос❤️, - написали в Сети.

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