Звезды сериала "Друзья" развеселили Сеть своей игрой в бильярд - видео

Дженнифер Энистон и Кортни Кокс поделились в Инстаграм курьезным видео.

Известные американские актрисы, исполнительницы ролей Моники Геллер и Рэйчел Грин в сериале “Друзья“, Кортни Кокс и Дженнифер Энистон поделились в соцсети совместным забавным роликом.

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Так, на своих страницах в Инстаграм знаменитости опубликовали видео, где они играют в бильярд. В начале 56-летняя Кортни мастерски забрасывала шары в лузы. А вот в 51-летней Дженнифер не получалось повторить успех подруги. Но в конце ролика Энистон все таки удалось забить шар.

“Я хорошо провела ночь... но может ли моя подруга БЫТЬ еще милее?“, - подписала ролик Кокс.

“Друзья не должны позволять Друзьям играть в бильярд (особенно когда они отстой)“, - с юмором подписала видео Энистон.

Ранее сообщалось, что экс-супруги Энистон и Питт впервые за 19 лет снимутся в одном проекте.

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