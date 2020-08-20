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Звезды сериала "Друзья" развеселили Сеть своей игрой в бильярд - видео

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Дженнифер Энистон и Кортни Кокс поделились в Инстаграм курьезным видео.
Звезды сериала "Друзья" развеселили Сеть своей игрой в бильярд - видео
Звезды сериала "Друзья" развеселили Сеть своей игрой в бильярд - видео
Getty Images

Известные американские актрисы, исполнительницы ролей Моники Геллер и Рэйчел Грин в сериале “Друзья“, Кортни Кокс и Дженнифер Энистон поделились в соцсети совместным забавным роликом.

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Так, на своих страницах в Инстаграм знаменитости опубликовали видео, где они играют в бильярд. В начале 56-летняя Кортни мастерски забрасывала шары в лузы. А вот в 51-летней Дженнифер не получалось повторить успех подруги. Но в конце ролика Энистон все таки удалось забить шар.

“Я хорошо провела ночь... но может ли моя подруга БЫТЬ еще милее?“, - подписала ролик Кокс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I may have had a good night...but could my friend BE any cuter?

Допис, поширений Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

“Друзья не должны позволять Друзьям играть в бильярд (особенно когда они отстой)“, - с юмором подписала видео Энистон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Friends shouldn't let Friends play pool (especially when they suck😣)

Допис, поширений Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Ранее сообщалось, что экс-супруги Энистон и Питт впервые за 19 лет снимутся в одном проекте.

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Теги: Друзья, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс
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Источник: Ivоna bigmir)net

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