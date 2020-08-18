Пока неизвестно, будут ли у бывших возлюбленных Дженнифер Энистон и Брэда Питта общие сцены.

Экс-супруги Энистон и Питт впервые за 19 лет снимутся в одном проекте Getty Images

Известные голливудские актеры, бывшие супруги Дженнифер Энистон и Брэд Питт во второй раз снимутся в одном проекте. Впервые пара появилась вместе на экранах в 2001 году в одном из эпизодов сериала “Друзья“.

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А спустя 19 лет экс-влюбленные примут участие в живом чтении комедийного фильма “Крутые времена в Риджмонт Хай“. Об этом сообщает издание Just Jared. Кроме Энистон и Питта, в ленте появятся Джулия Робертс, Мэттью Макконахи, Шон Пенн и Морган Фриман. Пока неизвестно, какие именно роли достанутся Дженнифер и Брэду и будут ли у них совместные сцены.

Прямой эфир состоится 20 августа на Facebook Live и в TikTok. Целью проекта является сбор средств организации Шона Пенна CORE, которая помогает в борьбе с COVID-19.

Напомним, ранее Звезда “Аббатства Даунтон“ Элизабет Макговерн заявила, что научила Брэда Питта целоваться.

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