Дэвид Швиммер сообщил подробности о спецвыпуске “Друзей”
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Американский актер Дэвид Швиммер, исполнивший роль Росса Геллера в известном телесериале “Друзья”, рассказал подробности нового спецвыпуска, который выйдет на экраны в этом году.
Так, по словам актера, у поклонников ситкома появится возможность присутствовать на съемках проекта. Все будет проходить в формате импровизации, без сценария.
У эпизода нет сценария. Мы не играем наших персонажей. По сути, это будет интервью с нами, воссоединившимися впервые за десятилетие, - рассказал Швиммер.
Он уточнил, что актеры и создатели сериала обсудят феномен популярности “Друзей” в присутствии зрителей, когда пандемия окончательно отступит. По мнению Дэвида, это произойдет уже в августе.
Ранее мы писали, что сериал “Друзья“ возвращается на экраны.
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