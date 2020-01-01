Дэвид Швиммер сообщил подробности о спецвыпуске “Друзей”

У поклонников сериала появится возможность присутствовать на съемках проекта.

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Американский актер Дэвид Швиммер, исполнивший роль Росса Геллера в известном телесериале “Друзья”, рассказал подробности нового спецвыпуска, который выйдет на экраны в этом году.

Так, по словам актера, у поклонников ситкома появится возможность присутствовать на съемках проекта. Все будет проходить в формате импровизации, без сценария.

У эпизода нет сценария. Мы не играем наших персонажей. По сути, это будет интервью с нами, воссоединившимися впервые за десятилетие, - рассказал Швиммер.

Он уточнил, что актеры и создатели сериала обсудят феномен популярности “Друзей” в присутствии зрителей, когда пандемия окончательно отступит. По мнению Дэвида, это произойдет уже в августе.

Ранее мы писали, что сериал “Друзья“ возвращается на экраны.

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