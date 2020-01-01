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Кортни Кокс впервые посмотрела сериал "Друзья" и назвала любимую серию

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Исполнительница роли Моники Геллер благодаря карантину нашла время, чтобы посмотреть первый сезон "Друзей".
Кортни Кокс впервые посмотрела сериал "Друзья" и назвала любимую серию
Кортни Кокс впервые посмотрела сериал "Друзья" и назвала любимую серию
instagram.com/courteneycoxofficial

Известная американская актриса Кортни Кокс впервые посмотрела знаменитый ситком “Друзья“ во время карантина. Об этом она рассказала на шоу Эллен Дедженерес.

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Исполнительница роли Моники Геллер призналась, что наконец-то решилась посмотреть все серии от начала до конца. 55-летняя артистка уже полностью посмотрела первый сезон и назвала любимую серию.

“Первый сезон действительно классный. Мне очень понравился эпизод с Днем Благодарения, пока что это мой любимый момент. Но я же только посмотрела первый сезон“, – призналась Кокс.

Ранее сообщалось, что актеры сериала “Друзья“ пригласят на съемки спецвыпуска самого “щедрого“ фаната.

 

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Теги: Кортни Кокс, Друзья
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Источник: Ivona bigmir)net

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