Кортни Кокс впервые посмотрела сериал "Друзья" и назвала любимую серию

Исполнительница роли Моники Геллер благодаря карантину нашла время, чтобы посмотреть первый сезон "Друзей".

Известная американская актриса Кортни Кокс впервые посмотрела знаменитый ситком “Друзья“ во время карантина. Об этом она рассказала на шоу Эллен Дедженерес.

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Исполнительница роли Моники Геллер призналась, что наконец-то решилась посмотреть все серии от начала до конца. 55-летняя артистка уже полностью посмотрела первый сезон и назвала любимую серию.

“Первый сезон действительно классный. Мне очень понравился эпизод с Днем Благодарения, пока что это мой любимый момент. Но я же только посмотрела первый сезон“, – призналась Кокс.

Ранее сообщалось, что актеры сериала “Друзья“ пригласят на съемки спецвыпуска самого “щедрого“ фаната.

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