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Лобода в коротеньком платье раскрыла свой секрет счастливой жизни

Комментариев: 1
Певица Светлана Лобода поделилась эффектным кадром с отдыха в Турции.
Лобода в коротеньком платье раскрыла свой секрет счастливой жизни
Лобода в коротеньком платье раскрыла свой секрет счастливой жизни
instagram.com/lobodaofficial

Эпатажная украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA), которая около 5 лет живет и работает в России, поделилась в Сети новым снимком с отдыха в Турции.

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На этот раз 37-летняя артистка на своей странице в Instagram опубликовала фотографию, где она запечатлена на фоне вечернего города. “Суперзвезда“ позировала на балконе в черном мини-платье с розовым воланом. В описании к свежему кадру Лобода порассуждала на тему счастья.

“Секрет счастливой жизни в том, чтобы тщательно планировать дни, а вечера оставлять на волю счастливого случая😉 Еще один вечер в лучах заката🌙“, - написала Светлана.

Ранее Лобода трогательно поздравила сестру Ксению с 29-летием.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  20.08.2020, 12:01
Оценка:  0
гость
Литва законодательно запретила на своей территории трансляцию всех м0ск0витских телеканалов, и активно пресекает попытки трансляции м0ск0витских телеканалов через интернет!
А мы, читая новости, до сих пор, натыкаемся на всякую куйню из-за ебу...чего поребрика
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