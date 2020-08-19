Лобода в коротеньком платье раскрыла свой секрет счастливой жизни

Певица Светлана Лобода поделилась эффектным кадром с отдыха в Турции.

Эпатажная украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA), которая около 5 лет живет и работает в России, поделилась в Сети новым снимком с отдыха в Турции.

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На этот раз 37-летняя артистка на своей странице в Instagram опубликовала фотографию, где она запечатлена на фоне вечернего города. “Суперзвезда“ позировала на балконе в черном мини-платье с розовым воланом. В описании к свежему кадру Лобода порассуждала на тему счастья.

“Секрет счастливой жизни в том, чтобы тщательно планировать дни, а вечера оставлять на волю счастливого случая😉 Еще один вечер в лучах заката🌙“, - написала Светлана.

Ранее Лобода трогательно поздравила сестру Ксению с 29-летием.

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