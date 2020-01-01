Певица Светлана Лобода показала новое фото с отдыха в Турции.

"Дефиле вокруг бассейна": Лобода в мини-платье похвасталась вечерней прогулкой с дочерьми instagram.com/lobodaofficial

Эпатажная украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA) продолжает делиться в Сети снимками, где она запечатлена вместе с дочерьми во время отдыха в Турции.

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Так, на своей странице в Instagram 37-летняя артистка опубликовала фотографию, которую сделала во время вечерней прогулки. На свежем кадре Лобода позировала в коротеньком платье белого цвета. Младшую дочь Тильду певица нарядила в пышное платье со цветочным принтом. 2-летняя малышка что-то говорила старшей сестре Евангелине на ухо. А в это время звездная мама гладила обеих девочек по волосам.

“А вечерами мы с девчонками устраиваем дефиле вокруг бассейна 🤩“, - с юмором подписала кадр Светлана.

Лобода в мини-платье похвасталась вечерней прогулкой с дочерьми Скриншот

Ранее Лобода трогательно поздравила сестру Ксению с 29-летием.

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