Певица Светлана Лобода показала новое фото с сестрой-именинницей.

"Я всегда рядом": Лобода трогательно поздравила сестру с 29-летием instagram.com/lobodaofficial

Популярная украинская исполнительница, участница “Евровидения 2009“ Светлана Лобода (LOBODA) поделилась с подписчиками новой семейной фотографией. Звезда запостила кадр с младшей сестрой.

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Так, на своей странице в Инстаграм 37-летняя артистка опубликовала снимок, где она держит за руку Ксению. Светлана позировала в черном топе-корсете и джинсовых мини-шортах, а ее сестра запечатлена на фото в длинном коричневом платье с узорами и пикантным разрезом. Отметим, что этот снимок Лобода обнародовала по случаю 29-го дня рождения Ксении.

“С Днём Рождения, моя сестрёнка❤️ Будь счастлива! Я всегда рядом 😇“, - трогательно подписала фото певица.

Ранее Светлана Лобода похвасталась идеальным телом в дорогом бикини.

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