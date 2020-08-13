"Я всегда рядом": Лобода трогательно поздравила сестру с 29-летием
Популярная украинская исполнительница, участница “Евровидения 2009“ Светлана Лобода (LOBODA) поделилась с подписчиками новой семейной фотографией. Звезда запостила кадр с младшей сестрой.
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Так, на своей странице в Инстаграм 37-летняя артистка опубликовала снимок, где она держит за руку Ксению. Светлана позировала в черном топе-корсете и джинсовых мини-шортах, а ее сестра запечатлена на фото в длинном коричневом платье с узорами и пикантным разрезом. Отметим, что этот снимок Лобода обнародовала по случаю 29-го дня рождения Ксении.
“С Днём Рождения, моя сестрёнка❤️ Будь счастлива! Я всегда рядом 😇“, - трогательно подписала фото певица.
Ранее Светлана Лобода похвасталась идеальным телом в дорогом бикини.
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