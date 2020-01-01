Светлана Лобода поразила кукольной внешностью на новом фото
Популярная украинская исполнительница, участница “Евровидения 2009“ Светлана Лобода (LOBODA) порадовала своих поклонников очередным откровенным фото, где изменилась до неузнаваемости.
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На своей странице в Инстаграм 37-летняя артистка поделилась снимком, на котором она позировала на фоне природы в бюстгальтере с тигровым принтом и розовой мини-юбке с рюшами. Отметим, что Лобода на новом кадре несколько преобразилась. Скорее всего, певица решила использовать один из фильтров в Инстаграм.
“Любовь ❤️“, - лаконично подписала Светлана.
Пользователи Сети написали в комментариях, что Лобода на свежем фото выглядит моложе и похожа на куклу.
- Вы только молодеете
- Как же Света поменялась, капец 🤤🤤🤤 отпад 💥
- Все моложе и моложе
- Как преобразилась
- Вот это вид
- Кукла
Напомним, ранее Светлана Лобода позировала полностью обнаженной.
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