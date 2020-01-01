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Светлана Лобода поразила кукольной внешностью на новом фото

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На свежем кадре певица Светлана Лобода изменилась до неузнаваемости.
Светлана Лобода поразила кукольной внешностью на новом фото
Светлана Лобода поразила кукольной внешностью на новом фото
instagram.com/lobodaofficial

Популярная украинская исполнительница, участница “Евровидения 2009“ Светлана Лобода (LOBODA) порадовала своих поклонников очередным откровенным фото, где изменилась до неузнаваемости.

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На своей странице в Инстаграм 37-летняя артистка поделилась снимком, на котором она позировала на фоне природы в бюстгальтере с тигровым принтом и розовой мини-юбке с рюшами. Отметим, что Лобода на новом кадре несколько преобразилась. Скорее всего, певица решила использовать один из фильтров в Инстаграм.

“Любовь ❤️“, - лаконично подписала Светлана.

Светлана Лобода поразила кукольной внешностью
Светлана Лобода поразила кукольной внешностью
Скриншот

Пользователи Сети написали в комментариях, что Лобода на свежем фото выглядит моложе и похожа на куклу.

  • Вы только молодеете
  • Как же Света поменялась, капец 🤤🤤🤤 отпад 💥
  • Все моложе и моложе
  • Как преобразилась
  • Вот это вид
  • Кукла

Напомним, ранее Светлана Лобода позировала полностью обнаженной.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivоna bigmir)net

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