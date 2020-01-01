Светлана Лобода поразила кукольной внешностью на новом фото

На свежем кадре певица Светлана Лобода изменилась до неузнаваемости.

Популярная украинская исполнительница, участница “Евровидения 2009“ Светлана Лобода (LOBODA) порадовала своих поклонников очередным откровенным фото, где изменилась до неузнаваемости.

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На своей странице в Инстаграм 37-летняя артистка поделилась снимком, на котором она позировала на фоне природы в бюстгальтере с тигровым принтом и розовой мини-юбке с рюшами. Отметим, что Лобода на новом кадре несколько преобразилась. Скорее всего, певица решила использовать один из фильтров в Инстаграм.

“Любовь ❤️“, - лаконично подписала Светлана.

Светлана Лобода поразила кукольной внешностью Скриншот

Пользователи Сети написали в комментариях, что Лобода на свежем фото выглядит моложе и похожа на куклу.

Вы только молодеете

Как же Света поменялась, капец 🤤🤤🤤 отпад 💥

Все моложе и моложе

Как преобразилась

Вот это вид

Кукла

Напомним, ранее Светлана Лобода позировала полностью обнаженной.

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