Слишком горячо: Светлана Лобода позировала полностью обнаженной

Певица поразила фанов откровенным снимком.

Известная украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA) не устает удивлять своих поклонников эпатажными образами и откровенными фотосессиями.

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На этот раз 37-летняя артистка полностью разделась для нового снимка в Инстаграм. Так, на странице Лободы появился эффектный кадр, где она сидит на белом стуле совсем без одежды. Светлана позировала спиной к фотографу на фоне морского пейзажа.

“Унесённая ветром...😇“, - подписала пикантный снимок певица.

Светлана Лобода позировала полностью обнаженной Скриншот

Пользователи Сети оставили множество комментариев под “голым“ фото Лободы:

Нельзя так! Вас уже и девушки захотели! Шикарное фото!😘😍😍😍

Красотка 😍

Мадемуазель,вы такая классная ❤️

Какая дама!!! Шик😍

👍супер

Ваууууу не плохо 😍😃🥰😘🥰🧚🏼‍♀️💐💫👍👏

Ранее Лобода выставила фото с мясником из мемов.

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