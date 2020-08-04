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Слишком горячо: Светлана Лобода позировала полностью обнаженной

Комментариев: 2
Певица поразила фанов откровенным снимком.
Слишком горячо: Светлана Лобода позировала полностью обнаженной
Слишком горячо: Светлана Лобода позировала полностью обнаженной
instagram.com/lobodaofficial

Известная украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA) не устает удивлять своих поклонников эпатажными образами и откровенными фотосессиями.

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На этот раз 37-летняя артистка полностью разделась для нового снимка в Инстаграм. Так, на странице Лободы появился эффектный кадр, где она сидит на белом стуле совсем без одежды. Светлана позировала спиной к фотографу на фоне морского пейзажа.

“Унесённая ветром...😇“, - подписала пикантный снимок певица.

Светлана Лобода позировала полностью обнаженной
Светлана Лобода позировала полностью обнаженной
Скриншот

Пользователи Сети оставили множество комментариев под “голым“ фото Лободы:

  • Нельзя так! Вас уже и девушки захотели! Шикарное фото!😘😍😍😍
  • Красотка 😍
  • Мадемуазель,вы такая классная ❤️
  • Какая дама!!! Шик😍
  • 👍супер
  • Ваууууу не плохо 😍😃🥰😘🥰🧚🏼‍♀️💐💫👍👏

Ранее Лобода выставила фото с мясником из мемов.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  04.08.2020, 12:29
Оценка:  0
гость
Херня какая-то! Вот пусть голая раскорячится перед камерой, тогда поверю.
lusyika    04.08.2020, 12:13
Оценка:  +1
lusyika
Ото нещастя....ніхто вже не реагує - від слова НІЯК !!! То хоч голяка поскаче, мо на кістки хтось купиться.....
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