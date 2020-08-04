Слишком горячо: Светлана Лобода позировала полностью обнаженной
Известная украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA) не устает удивлять своих поклонников эпатажными образами и откровенными фотосессиями.
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На этот раз 37-летняя артистка полностью разделась для нового снимка в Инстаграм. Так, на странице Лободы появился эффектный кадр, где она сидит на белом стуле совсем без одежды. Светлана позировала спиной к фотографу на фоне морского пейзажа.
“Унесённая ветром...😇“, - подписала пикантный снимок певица.
Пользователи Сети оставили множество комментариев под “голым“ фото Лободы:
- Нельзя так! Вас уже и девушки захотели! Шикарное фото!😘😍😍😍
- Красотка 😍
- Мадемуазель,вы такая классная ❤️
- Какая дама!!! Шик😍
- 👍супер
- Ваууууу не плохо 😍😃🥰😘🥰🧚🏼♀️💐💫👍👏
Ранее Лобода выставила фото с мясником из мемов.
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