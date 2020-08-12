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Светлана Лобода похвасталась идеальным телом в дорогом бикини

Комментариев: 3
Певица Светлана Лобода поразила стройностью на новых фото из Турции.
Светлана Лобода похвасталась идеальным телом в дорогом бикини
Светлана Лобода похвасталась идеальным телом в дорогом бикини

Известная украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA), которая последние несколько лет живет в России, не устает радовать своих поклонников откровенными фотографиями. После концерта в Турции артистка нашла время для отдыха. 

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Так, на странице Лободы появились эффектные кадры, где она хвастается стройной фигурой и загорелым телом в черно-белом бикини. Пляжный наряд звезда дополнила шляпой, солнцезащитными очками и черными шлепанцами.

Отметим, что купальник Лободы разработал бренд Fendi. Судя по цене указанной на сайте модной компании, певица купила наряд за 460 евро (около 15 тысяч гривен).

“Мы сами создаём удачу, но иногда удача создаёт нас😉 п.с. классный был концерт вчера! Просто повезло 😁😇“, - подписала снимки Лобода.

Светлана Лобода в бикини
Светлана Лобода в бикини
Скриншот

Светлана Лобода в бикини
Светлана Лобода в бикини
Скриншот

Напомним, ранее Елена-Кристина Лебедь в купальнике поразила худобой.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  12.08.2020, 11:52
Оценка:  0
гость
СВЕТКА, СФЕТОФОРЧИК ДАВАЙ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА ХОХЛОСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА! ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ Х-О-ХОЛ - МЕРТВЫЙ Х-О-ХОЛ! АМИНЬ!
гость  (аноним)  12.08.2020, 11:44
Оценка:  0
гость
ЛАБУДА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  12.08.2020, 11:44
Оценка:  0
гость
О-О-О-О-ОH! JA-JA!
ДАС ИСТ ПРОКАЦАПСКИЙ ПОТАСКУХЕН!
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