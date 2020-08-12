Светлана Лобода похвасталась идеальным телом в дорогом бикини

Певица Светлана Лобода поразила стройностью на новых фото из Турции.

Известная украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA), которая последние несколько лет живет в России, не устает радовать своих поклонников откровенными фотографиями. После концерта в Турции артистка нашла время для отдыха.

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Так, на странице Лободы появились эффектные кадры, где она хвастается стройной фигурой и загорелым телом в черно-белом бикини. Пляжный наряд звезда дополнила шляпой, солнцезащитными очками и черными шлепанцами.

Отметим, что купальник Лободы разработал бренд Fendi. Судя по цене указанной на сайте модной компании, певица купила наряд за 460 евро (около 15 тысяч гривен).

“Мы сами создаём удачу, но иногда удача создаёт нас😉 п.с. классный был концерт вчера! Просто повезло 😁😇“, - подписала снимки Лобода.

Светлана Лобода в бикини Скриншот

Светлана Лобода в бикини Скриншот

Напомним, ранее Елена-Кристина Лебедь в купальнике поразила худобой.

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