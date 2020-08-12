Ведущая "Аферистов в Сетях" Елена-Кристина Лебедь поделилась пляжным фото.

"Фигура как у модели": Елена-Кристина Лебедь в купальнике поразила худобой instagram.com/elena_kristina_lebed

Звезда Нового канала, ведущая проекта “Аферисты в Сетях“ Елена-Кристина Лебедь вместе со своим возлюбленным, бывшим вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко отправилась на летний отдых в Херсонскую область.

Читай также: ТОП-5 модных купальников Елены-Кристины Лебедь

Девушка не устает делиться яркими кадрами с отпуска. Так, недавно Лебедь поделилась пляжным снимком. На ее официальной странице в Instagram появилось фото, где она позирует в воде в оригинальном белом купальнике с цветочным принтом и полосатыми бретелями и поясом.

Елена-Кристина Лебедь в купальнике Скриншот

Пользователи Сети принялись активно писать комментарии под свежим кадром телезвезды. Многие отметили, что у Лебедь стройная фигура. Другим же понравился ее купальник.

Стройняшка🔥

Купальник просто шик, очень необычный

Даже не знаю что ярче слепит нас - Ваша красота или солнце💕💕💕🌺🌺🌺🌺

Красивая девушка и купальник Вам очень идёт 👍

Крис, будьте аккуратней, полиция красоты может и арестовать за то, что вы безумно красивая! 😍☺❤❤❤🔥

Классный купальник

Ви красотка 🌷🌷❤️

Вау! Какой купальник! Какая фигура! 😍 прям модель и голивудская актриса))

Оу, фигурка 🔥🔥🔥🔥

Скажите вам не 20? Просто вы очень молодо выглядите 😍😍😍

Гарний купальник 👍👙🌞🩱🌊

Фигура как у модели

Ранее сообщалось, что Елена-Кристина Лебедь поймала преступника, который колол прохожих иглой с ядом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​