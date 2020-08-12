"Фигура как у модели": Елена-Кристина Лебедь в купальнике поразила худобой
Звезда Нового канала, ведущая проекта “Аферисты в Сетях“ Елена-Кристина Лебедь вместе со своим возлюбленным, бывшим вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко отправилась на летний отдых в Херсонскую область.
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Девушка не устает делиться яркими кадрами с отпуска. Так, недавно Лебедь поделилась пляжным снимком. На ее официальной странице в Instagram появилось фото, где она позирует в воде в оригинальном белом купальнике с цветочным принтом и полосатыми бретелями и поясом.
Пользователи Сети принялись активно писать комментарии под свежим кадром телезвезды. Многие отметили, что у Лебедь стройная фигура. Другим же понравился ее купальник.
- Стройняшка🔥
- Купальник просто шик, очень необычный
- Даже не знаю что ярче слепит нас - Ваша красота или солнце💕💕💕🌺🌺🌺🌺
- Красивая девушка и купальник Вам очень идёт 👍
- Крис, будьте аккуратней, полиция красоты может и арестовать за то, что вы безумно красивая! 😍☺❤❤❤🔥
- Классный купальник
- Ви красотка 🌷🌷❤️
- Вау! Какой купальник! Какая фигура! 😍 прям модель и голивудская актриса))
- Оу, фигурка 🔥🔥🔥🔥
- Скажите вам не 20? Просто вы очень молодо выглядите 😍😍😍
- Гарний купальник 👍👙🌞🩱🌊
- Фигура как у модели
Ранее сообщалось, что Елена-Кристина Лебедь поймала преступника, который колол прохожих иглой с ядом.
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