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"Фигура как у модели": Елена-Кристина Лебедь в купальнике поразила худобой

Комментариев: 5
Ведущая "Аферистов в Сетях" Елена-Кристина Лебедь поделилась пляжным фото.
"Фигура как у модели": Елена-Кристина Лебедь в купальнике поразила худобой
"Фигура как у модели": Елена-Кристина Лебедь в купальнике поразила худобой
instagram.com/elena_kristina_lebed

Звезда Нового канала, ведущая проекта “Аферисты в Сетях“ Елена-Кристина Лебедь вместе со своим возлюбленным, бывшим вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко отправилась на летний отдых в Херсонскую область.

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Девушка не устает делиться яркими кадрами с отпуска. Так, недавно Лебедь поделилась пляжным снимком. На ее официальной странице в Instagram появилось фото, где она позирует в воде в оригинальном белом купальнике с цветочным принтом и полосатыми бретелями и поясом.

Елена-Кристина Лебедь в купальнике
Елена-Кристина Лебедь в купальнике
Скриншот

Пользователи Сети принялись активно писать комментарии под свежим кадром телезвезды. Многие отметили, что у Лебедь стройная фигура. Другим же понравился ее купальник.

  • Стройняшка🔥
  • Купальник просто шик, очень необычный
  • Даже не знаю что ярче слепит нас - Ваша красота или солнце💕💕💕🌺🌺🌺🌺
  • Красивая девушка и купальник Вам очень идёт 👍
  • Крис, будьте аккуратней, полиция красоты может и арестовать за то, что вы безумно красивая! 😍☺❤❤❤🔥
  • Классный купальник
  • Ви красотка 🌷🌷❤️
  • Вау! Какой купальник! Какая фигура! 😍 прям модель и голивудская актриса))
  • Оу, фигурка 🔥🔥🔥🔥
  • Скажите вам не 20? Просто вы очень молодо выглядите 😍😍😍
  • Гарний купальник 👍👙🌞🩱🌊
  • Фигура как у модели

Ранее сообщалось, что Елена-Кристина Лебедь поймала преступника, который колол прохожих иглой с ядом.

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Теги: Елена-Кристина Лебедь
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (5)
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Осталось 600 символов
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KUPRIENKO_A    12.08.2020, 11:51
Оценка:  +1
KUPRIENKO_A
блин какая фигур, Вы очем???? бигмир реально с отклонениями, Одна шкура и арматура, ничего модельного не вижу, это ужас , а не фигура.
гость  (аноним)  12.08.2020, 11:43
Оценка:  +1
гость
Похоже, что Розенко все поедает сам, а ей не дает есть...
tel1    12.08.2020, 11:34
Оценка:  +1
tel1
анерексичка
гость  (аноним)  12.08.2020, 11:21
Оценка:  +2
гость
Ребята! это не стройняшка, это ВОРМИЛ пить под наблюдением врача - ничего ж не усваивается! жесть
гость  (аноним)  12.08.2020, 11:19
Оценка:  +1
гость
Дрищь!
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