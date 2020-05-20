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Продюсер Лободы рассекретила, какие гонорары получает певица

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Нателла Крапивина назвала минимальную сумму за выступления Лободы.
Продюсер Лободы рассекретила, какие гонорары получает певица
Продюсер Лободы рассекретила, какие гонорары получает певица
instagram.com/lobodaofficial

Известный украинский продюсер и клипмейкер Нателла Крапивина призналась, сколько платять певице Светлане Лободе за выступления. О том, какие гонорары получает артистка в России, Крапивина рассказала во время интервью в прямом эфире ведущего Сергеея Минаева.

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Так, продюсер Лободы отметила, что минимальная сумма, за которую исполнительница согласиться выступить, - три миллиона рублей. Нателла добавила, что на цену влияют такие факторы, как время года, загруженность Лободы и удаленность места мероприятия.

“Цена варьируется от удаленности от Москвы. В Москве, в Барвихе от трех до десяти миллионов. Ну, на самом деле есть свадьбы - это один ценник. Свадьбы артисты не очень любят. Есть корпоратив большой компании, когда гуляют сотрудники - это другой ценник. Время года определяет, допустим, когда ты понимаешь, что сентябрь не самый хлебный месяц, ты уже опускаешься в цене“, - завила Крапивина.

Напомним, ранее Оля Полякова рассказала о громком скандале с Лободой.

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Теги: Нателла Крапивина, Светлана Лобода
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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ТТ69    20.05.2020, 14:56
Оценка:  -1
ТТ69
За банку кильки в томатном соусе и то много будет
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