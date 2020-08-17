Экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер поразила новой стрижкой и пышным бюстом

Певица Надежда Мейхер восхитила помолодевшим видом.

Известная украинская певица, экс-солистка “ВИА Гры“, ведущая, дизайнер и участница нового сезона “Танців з зірками“ Надежда Мейхер порадовала поклонников свежей фотографией в Сети.

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На своей странице в Инстаграм 38-летняя исполнительница похвасталась новой прической. Звезда опубликовала кадр, где она запечатлена с коротким каре и прямой челкой. Мейхер позировала на камеру в белом платье с открытыми плечами. Наряд выгодно подчеркнул пышный бюст артистки.

Пользователи Сети принялись активно комментировать новую публикацию украинской знаменитости:

Эталон женственности! Трудно придумать лицо красивее 🔥❤️❤️❤️

Надежда🌺какая вы красивая❤️❤️🤗

Прическа очень идет👍

Вы как всегда восхитительна и фантастична... ❤️

Какая же вы неотразимая!😍😍😍Вы имидж сменили? Или это фото из архива?

Сочная моя!❤️ лю..! с макушки до пяток))❤️

Напомним, ранее Мейхер призналась, что комплексовала по поводу груди.

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