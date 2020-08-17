Экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер поразила новой стрижкой и пышным бюстом
Известная украинская певица, экс-солистка “ВИА Гры“, ведущая, дизайнер и участница нового сезона “Танців з зірками“ Надежда Мейхер порадовала поклонников свежей фотографией в Сети.
Читай также: “Танці з зірками 2020“: Список звездных участников шоу
На своей странице в Инстаграм 38-летняя исполнительница похвасталась новой прической. Звезда опубликовала кадр, где она запечатлена с коротким каре и прямой челкой. Мейхер позировала на камеру в белом платье с открытыми плечами. Наряд выгодно подчеркнул пышный бюст артистки.
Пользователи Сети принялись активно комментировать новую публикацию украинской знаменитости:
- Эталон женственности! Трудно придумать лицо красивее 🔥❤️❤️❤️
- Надежда🌺какая вы красивая❤️❤️🤗
- Прическа очень идет👍
- Вы как всегда восхитительна и фантастична... ❤️
- Какая же вы неотразимая!😍😍😍Вы имидж сменили? Или это фото из архива?
- Сочная моя!❤️ лю..! с макушки до пяток))❤️
Напомним, ранее Мейхер призналась, что комплексовала по поводу груди.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ! АМИНЬ!