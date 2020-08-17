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Экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер поразила новой стрижкой и пышным бюстом

Комментариев: 2
Певица Надежда Мейхер восхитила помолодевшим видом.
Экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер поразила новой стрижкой и пышным бюстом
Экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер поразила новой стрижкой и пышным бюстом
instagram.com/nadyameiher

Известная украинская певица, экс-солистка “ВИА Гры“, ведущая, дизайнер и участница нового сезона “Танців з зірками“ Надежда Мейхер порадовала поклонников свежей фотографией в Сети.

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На своей странице в Инстаграм 38-летняя исполнительница похвасталась новой прической. Звезда опубликовала кадр, где она запечатлена с коротким каре и прямой челкой. Мейхер позировала на камеру в белом платье с открытыми плечами. Наряд выгодно подчеркнул пышный бюст артистки. 

Пользователи Сети принялись активно комментировать новую публикацию украинской знаменитости:

  • Эталон женственности! Трудно придумать лицо красивее 🔥❤️❤️❤️
  • Надежда🌺какая вы красивая❤️❤️🤗
  • Прическа очень идет👍
  • Вы как всегда восхитительна и фантастична... ❤️
  • Какая же вы неотразимая!😍😍😍Вы имидж сменили? Или это фото из архива?
  • Сочная моя!❤️ лю..! с макушки до пяток))❤️

Напомним, ранее Мейхер призналась, что комплексовала по поводу груди.

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Теги: Надежда Мейхер
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.08.2020, 23:29
Оценка:  0
гость
Ущербное. ты опять срешь свои гавнокомменты?
гость  (аноним)  18.08.2020, 13:11
Оценка:  +1
гость
НАДЮХА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ! АМИНЬ!
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