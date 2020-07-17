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Надежда Мейхер станет участницей нового сезона "Танців з зірками" на "1+1"

Спецтема: ТВ и телешоу
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Уже этой осенью на телеканале «1+1» стартует новый сезон шоу «Танці з зірками». Накануне в социальных сетях начался #танціззіркамиchallenge - ежегодный звездный челлендж, с помощью которого участники нового сезона передают танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в шоу.

Надежда Мейхер станет участницей нового сезона «Танців з зірками» на «1+1»
Надежда Мейхер станет участницей нового сезона «Танців з зірками» на «1+1»
Пресс-служба

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Украинская актриса и певица, бывшая участница культовой группы «Виа Гра» Надежда Мейхер приняла вызов #танціззіркамиchallenge от Олега Винника, который стал первым звездным участником проекта. О своем участии в шоу актриса сообщила, разместив на своих официальных страницах в социальных сетях интригующее видео. Надежда в соблазнительных и ярких образах зачитала строки, посвященные искусству танца, и бросила вызов другой экс-участнице «Виа Гры» Санте Димопулос.

Я мечтала принять участие в «Танцях з зірками» уже давно, и на это было 3 причины. Еще учась в школе, я хотела стать танцовщицей и уверенно к этому шла: выступала в коллективах народных танцев и мечтала свою жизнь посвятить именно этому. Когда мне было 18 лет, и я начала работать в коллективе «Виа Гра», то время от времени я жалела, что покинула свое любимое дело. Я всегда с радостью принимала участие в связанных с хореографией проектах, ведь в глубине души я оставалась танцовщицей. Еще в 2006 году я участвовала в первых «Танцях з зірками» на «1+1».

Надежда Мейхер станет участницей нового сезона «Танців з зірками» на «1+1»
Надежда Мейхер станет участницей нового сезона «Танців з зірками» на «1+1»
Пресс-служба

Я знаю, что тогда не раскрылась и не сказала все, что хотела. Мне просто не хватило времени на проекте, и я была другой. Был другой жизненный опыт, было меньше эмоциональной палитры и внутренней глубины. Сейчас мне столько всего хочется рассказать. Внутренняя недосказанность - это вторая причина, почему я мечтала принять участие в шоу в этом году. Третья причина - я артист, который со сцены хочет донести до зрителя свой жизненный опыт, ценности, которые сформировались, эмоциональную глубину. Так, играя в кино или исполняя песни, я стараюсь передать свое отношение к чувствам и всей палитре отношений.

Надежда Мейхер станет участницей нового сезона «Танців з зірками» на «1+1»
Надежда Мейхер станет участницей нового сезона «Танців з зірками» на «1+1»
Пресс-служба

Сейчас я хочу уже через язык тела поделиться собственными переживаниями, эмоциями. Знаю, что в наших с партнером танцах будет настоящая драматургия отношений, ведь мы хотим вдохновлять людей не только танцевать, но и показать, что в жизни нет ничего невозможного. У каждого из нас всегда есть возможность открывать в себе таланты, достигать целей, открывать свое сердце, - прокомментировала Надежда свое участие в шоу.

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Совсем скоро станет известно, примет ли Санта Димопулос #танціззіркамиchallenge и присоединится ли на паркете к Олегу Виннику и Надежде Мейхер. Также вскоре откроются имена ведущих и судей нового четвертого сезона проекта.

Напомним, что сейчас уже известны имена трех судей нового сезона, а кто сядет в судейские кресла, кроме Екатерины Кухар, Влада Ямы и Григория Чапкиса, расскажут в эфире «Сніданка з 1+1».

Надежда Мейхер станет участницей нового сезона «Танців з зірками» на «1+1»
Надежда Мейхер станет участницей нового сезона «Танців з зірками» на «1+1»
Пресс-служба

Традиционно в шоу «Танці з зірками» участвуют звезды. В парах с профессиональными хореографами они танцуют для зрителей, которые в свою очередь голосуют за своих фаворитов, приближая их к победе. Победителями третьего сезона проекта стали актриса Ксения Мишина и ее партнер - танцовщик и хореограф Женя Кот. Над производством проекта работает команда Big Entertainment Shows «1+1 Продакшн».

Премьера нового четвертого сезона «Танців з зірками» состоится этой осенью на «1+1».

Ранее мы писали, что стало известно имя первого судьи 4 сезона “Танцев“.

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Теги: Танцы со звездами, Надежда Мейхер, Олег Винник
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Источник: ivona)bigmir.net

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