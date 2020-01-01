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"Танці з зірками 2020": Стало известно имя первого судьи нового сезона

Спецтема: ТВ и телешоу
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Екатерина Кухар станет судьей в четвертом сезоне "Танців з зірками".
"Танці з зірками 2020": Стало известно имя первого судьи нового сезона
"Танці з зірками 2020": Стало известно имя первого судьи нового сезона
Пресс-служба

Сегодня, 6 июля, в студии “Сніданку з 1+1“ “черный лебедь“ Екатерина Кухар рассказала, что этой осенью в четвертый раз будет оценивать танцевальное мастерство звезд в проекте “Танці з зірками“ на канале “1+1“.

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Екатерина призналась, что уже с нетерпением ждет новый сезон, и заинтриговала зрителей, сообщив, что в судейской панели возможны изменения.

“Мы все соскучились по этим невероятным эмоциям, которые дарит нам искусство и “Танці з зірками“. Поэтому вечеринка состоится и конец света отменяется. Новый сезон будет самым танцевальным в истории, с невероятными звездными участниками, а в судейском составе тоже произойдут изменения“, - интригует Екатерина Кухар.

Екатерина Кухар на шоу
Екатерина Кухар на шоу "Танці з зірками"
Пресс-служба

Напомним, что в третьем сезоне членами жюри были требовательный Влад Яма, эмоциональный Франсиско Гомес, строгая Екатерина Кухар и легендарный Григории Чапкис.

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Также Екатерина рассказала с кем из героинь балета у нее ассоциируются участницы прошлых сезонов “Танців з зірками“. Так, Кармен напоминает Екатерине страстную ведущую “Сніданку з 1+1“ Людмилу Барбир, Надя Дорофеева такая же хрупкая и нежная, как и Аврора из “Спящей красавицы“, а вот Шахерезада такая же зажигательная и загадочная, как и Мишель Андраде.

Екатерина Кухар на шоу
Екатерина Кухар на шоу "Танці з зірками"
Пресс-служба

Ведущие “Сніданку з 1+1“ Егор Гордеев и Людмила Барбир попросили Екатерину продемонстрировать несколько балетных приветствий, ведь карантин в стране продолжается, но многие забыли о мерах безопасности - здороваются объятиями и пренебрегают дистанцией. Прима-балерина показала, как поздоровались бы ее балетные героини - Кармен, Аврора и Шахерезада, а ведущие попытались повторить грациозные движения.

Уже скоро станут известны имена звездных участников и ведущих нового четвертого сезона проекта, а кто сядет в судейские кресла расскажут в эфире “Сніданку з 1+1“ уже совсем скоро.

Напомним, традиционно в шоу “Танці з зірками“ принимают участие 14 звездных пар. Они танцуют для зрителей, которые в свою очередь голосуют за своих фаворитов, приближая их к победе. Победителями третьего сезона проекта стали актриса Ксения Мишина и ее партнер - танцовщик и хореограф Женя Кот. Над производством проекта работает команда Big Entertainment Shows “1+1 Продакшн“.

Премьера нового четвертого сезона “Танців з зірками“ состоится этой осенью на “1+1“.

Напомним, ранее Влад Яма впервые рассказал, как Могилевская попала в “Танцы со звездами“.

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Теги: Екатерина Кухар, Танці з зірками 2020
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Источник: ivona)bigmir.net
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