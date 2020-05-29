Экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер рассказала, что на нее обращали внимание мужчины значительно старше.

"В 13 лет уже была третьего размера": Мейхер призналась, что комплексовала по поводу груди instagram.com/nadyameiher

Известная украинская исполнительница, ведущая, актриса и дизайнер Надежда Мейхер рассказала, что в подростковом возрасте комплексовала из-за большого размера груди. Откровенное признание экс-участница “ВИА Гры“ сделала во время совместного прямого эфира с Олей Поляковой в Инстаграм.

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По словам Мейхер, в юности она сталкивалась с нежелательным вниманием мужчин за 35 лет. А взрослые женщины негативно реагировали на ее появление, в том числе и мамины подруги. Звезда призналась, что уже в 13 лет у нее была грудь третьего размера.

“У меня в 13 лет уже была грудь третьего размера. Мама мне начала покупать бюстгальтеры, и даже мамины подружки, младше нее лет на 8, они конечно на меня смотрели уже нехорошо. И конечно в этом возрасте на меня обращали внимания мужчины значительно старше - не моего возраста ребята, а в той фазе, когда им уже пора уходить в духовную сторону. И вот такие 35-40-летние мужчины конечно на 13-летнюю девочку обращали внимание. У меня несколько лет был действительно большой комплекс. Как ребенку мне было, мягко говоря, неприятно. Идешь, они оглядываются, подходят к тебе знакомиться как к такой Лолите“, - вспомнила Надежда.

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Певица призналась, что справится с комплексом у нее получилось в возрасте 16-17 лет, когда она научилась принимать свое тело.

“Только лет в 16-17 я начала по-другому к этому относится. Но в этот период я выработала жесткий иммунитет на мужиков, я начала их сканировать и понимать, что мое, а что не мое“, - поделилась Недежда.

Напомним, ранее Надежда Мейхер показала, как выглядела в 16 лет.

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