Звезда ответила на очень личные вопросы и рассказала о том, что мешало семейному счастью .

Надежда Мейхер-Грановская: "Никогда не горела желанием создать семью" пресс-служба

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Надежде Мейхер-Грановской сегодня исполнилось 38 лет. Сейчас Надежда счастливая мама и жена, но не всегда все было так сладко. В программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» звезда рассказала, почему могла остаться матерью-одиночкой и что препятствовало семейному счастью артистки.

Певица, дизайнер, актриса и, конечно, самая известная «черненькая» из «ВИА Гры» – Надежда Мейхер-Грановская. Успешная карьера не помешала Надежде создать счастливую семью – она ​​любимая жена и любящая мать троих детей. Однако певица признается, этого всего могло не быть.

Если честно, я вообще никогда не горела желанием создать семью, не стремилась к замужеству. У меня не было ощущения, что семья – это очень важно. Я свободолюбивый человек и способна сама себе заработать на жизнь, – признается певица Надежда Мейхер-Грановская в эфире канала «Украина».

Надежда Мейхер-Грановская: "Никогда не горела желанием создать семью" instagram.com/nadyameiher

Судьба же распорядилась иначе. В 2014-м году Надежда вышла замуж за бизнесмена Михаила Уржумцева. Однако, мало кто мог поверить, что в этой истории любви будет счастливый финал, ведь «личное» раз за разом испытывало Мейхер.

Я принадлежу к той породе людей, которые наверняка всю свою жизнь будут проходить какие-то испытания. И каждый раз они становятся все круче, – комментирует звезда.

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Еще в 2002-м году певица впервые стала мамой. Надежда признается – очень ждала появления сына и была невероятно счастлива, когда это случилось. Но почти сразу после этого события Надежда Мейхер рассталась с бизнесменом Александром Лищенко, отцом мальчика. И о тех отношениях артистка не хочет даже вспоминать. А вот с появлением в ее жизни второго мужа – Михаила Уржумцева все изменилось, правда, ненадолго – до того момента, когда беременная Надежда Мейхер-Грановская узнала, что ждет девочку. Такая весть просто разозлила бизнесмена, мол, он хотел сына-наследника. Но, к счастью, незадолго до родов Михаил все же успокоился.

Когда я увидела Мишу, сразу подумала: какой интересный человек! А поскольку ранее подобных мнений относительно других мужчин у меня не возникало, поняла, что это может быть серьезно, – комментирует Надежда. И добавляет – с мужем они прошли множество сложных нюансов жизни. – Понимаете, если люди проходят мимо своей судьбы по той или иной причине, у них может никогда больше не быть второго шанса. Как можно пройти мимо этого? Или не выдержать трудностей, испытаний. Ведь это в любом случае проверка на прочность.

Надя Мейхер с сыном instagram.com/nadyameiher

А в 2015-м году Грановская, уже в роли законной жены, родила Уржумцеву еще одну дочь – Марию. На этот раз бизнесмен уже никуда не убегал. Певица, как и при первой встрече с Михаилом, уверена: их брак – действительно судьба! Да, полон испытаний, но именно они и заставили Надежду с Михаилом ценить друг друга.

Я не могу сказать – счастливая или несчастливая. Но я точно могу сказать, что моя жизнь невероятно полноценна, даже более чем, – признается артистка в программе «Ранок з Україною».

Надежда Мейхер-Грановская: "Никогда не горела желанием создать семью" instagram.com/nadyameiher

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