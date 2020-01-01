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Надежда Мейхер запостила детское фото в свой день рождения

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10 апреля экс-"ВИА Гре" исполняется 38 лет.
Надежда Мейхер запостила детское фото в свой день рождения
Надежда Мейхер запостила детское фото в свой день рождения
instagram.com/nadyameiher

В пятницу, 10 апреля, украинская, певица, актриса, ведущая Надежда Мейхер отмечает 38-й день рождения. По случаю праздника артистка решила поделиться в соцсети черно-белыми кадрами из семейного архива.

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Так, на странице Мейхер в Инстаграм появилось два раритетных снимка. На первом фото можно увидеть еще совсем маленькую Надю в белом костюме. А на втором кадре запечатлены родители певицы - Галина Щирба и Александр Мейхер.

В описании к подборке редких кадров именинница отметила, что душа человека никогда не ошибается в выборе места рождения, родителей и жизненного пути. Кроме того, Мейхер поблагодарила поклонников за преданность и уважение.

“Душа никогда не ошибается в выборе родителей ( Галина Щирба и Александр Мейхер - Я Вас так ЛЮБЛЮ) Душа никогда не ошибается в месте рождении ( село Збручивка, Волочиский р-н , Хмельницкая обл.) Душа никогда не ошибается в выборе жизненного пути. И всегда получает необходимый жизненный и профессиональный опыт для личностного роста... Моя Душа Счастлива, что воплотилась в этот период истории человечества ( Надежда Мейхер.10 апреля 1982 г. ) Благодарю Всевышнего, Ангелов Хранителей, за жизнь, которой живу, за людей , которых люблю и встречаю на своём жизненном пути. За возможность Любить и быть Любимой... За Вас , дорогие Мои Поклонники! За Вашу преданность, уважение, за Вашу Любовь!!!!“, - написала Надежда.

Надежда Мейхер в детстве
Надежда Мейхер в детстве
Скриншот

Родители Надежды Мейхер
Родители Надежды Мейхер
Скриншот

Напомним, ранее Надежда Мейхер призналась, чего никогда не сделает перед камерой.

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Теги: Надежда Мейхер
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Источник: Ivona bigmir)net

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