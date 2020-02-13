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Надежда Мейхер призналась, чего никогда не сделает перед камерой

Комментариев: 1
Певица всерьёз настроена на возвращение на большую сцену и вскоре порадует поклонников новым музыкальным материалом.
Надежда Мейхер призналась, чего никогда не сделает перед камерой
Надежда Мейхер призналась, чего никогда не сделает перед камерой
Пресс-служба

 

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Надежда Мейхер - роковая красотка и настоящая женщина, которая не терпит рамок и ограничений. Однако в свежем интервью для журнала “Отдохни!” артистка призналась в некоторых своих табу перед камерой.

“В первую очередь табу касаются обнажённой натуры”, - прокомментировала Надежда. - “Но опять-таки… Смотря какая сцена, смотря какой герой…”.

Надежда Мейхер на обложке
Надежда Мейхер на обложке "Отдохни"
Пресс-служба

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Мейхер не обошла стороной и тему флирта в соцсетях. Артистка рассказала, что ей часто пишут и делают различные предложения:

“Всё это блокируется с моей стороны. Мне это неинтересно и совершенно не нужно! Даже если бы я была свободной женщиной, это не тот способ, который поможет встретить свою судьбу”.

Надежда Мейхер
Надежда Мейхер
Пресс-служба

Ранее Надежда Мейхер выставила горячие фото в соблазнительном боди.

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Теги: Надежда Мейхер
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  13.02.2020, 15:58
Оценка:  +1
pусский
Титьки обвисли, сейчас только тинейджеры подрочат на Надьку.
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