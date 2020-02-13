Певица всерьёз настроена на возвращение на большую сцену и вскоре порадует поклонников новым музыкальным материалом.

Надежда Мейхер призналась, чего никогда не сделает перед камерой Пресс-служба

Читай также: Вера Брежнева похвасталась пикантным образом на День святого Валентина

Надежда Мейхер - роковая красотка и настоящая женщина, которая не терпит рамок и ограничений. Однако в свежем интервью для журнала “Отдохни!” артистка призналась в некоторых своих табу перед камерой.

“В первую очередь табу касаются обнажённой натуры”, - прокомментировала Надежда. - “Но опять-таки… Смотря какая сцена, смотря какой герой…”.

Надежда Мейхер на обложке "Отдохни" Пресс-служба

Читай также: Леся Никитюк выпустила первый сингл “Ямы“ - видео

Мейхер не обошла стороной и тему флирта в соцсетях. Артистка рассказала, что ей часто пишут и делают различные предложения:

“Всё это блокируется с моей стороны. Мне это неинтересно и совершенно не нужно! Даже если бы я была свободной женщиной, это не тот способ, который поможет встретить свою судьбу”.

Надежда Мейхер Пресс-служба

Ранее Надежда Мейхер выставила горячие фото в соблазнительном боди.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.