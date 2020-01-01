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Экс-солистка ВИА-гры выставила горячие фото в соблазнительном боди

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Надежда Мейхер покорила поклонников свежими снимками .

Экс-солистка ВИА-гры выставила горячие фото в соблазнительном боди
Экс-солистка ВИА-гры выставила горячие фото в соблазнительном боди
instagram.com/nadyameiher

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Экс-участница группы ВИА-гра яркая Надежда Мейхер, которая в последнее время активно занимается дизайном женской одежды, порадовала поклонников новым фото в стильном наряде. В Инстаграм артистка выставила кадр со съемок телепроекта, на котором засветилась в темном платье с корсетным верхом и золотистом блузоне. Образ дополнили крупные украшения и ярко-красная помада.

Bonjour ...😘🎤💃🏻 #сьемки #надеждамейхер #телевидение, - подписала Надежда.

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Фолловеры забросали Надежду комплиментами в комментариях, отметив, что она выглядит сногсшибательно.

Кроме того в Инста-сториз Надя добавила кадры, снятые в гримерке перед съемками. На них она появляется в эффектном черном боди.

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Ранее мы писали, что Александра Кучеренко получит награду в номинации "Стильный город".

 

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Теги: Надежда Мейхер, наряды звезд
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Источник: ivona bigmir)net

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