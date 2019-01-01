Вера Брежнева похвасталась пикантным образом на День святого Валентина

Певица восхитила фанов стильным look'ом.

Известная украинская певица, бывшая участница “ВИА Гры“ и супруга композитора и продюсера Константина Меладзе, Вера Брежнева продемонстрировала фанам свой новый look на День всех влюбленных.

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На своей странице в Инстаграм исполнительница опубликовала несколько селфи, где она позирует в платье синего цвета с оголенными плечами. Наряд выгодно подчеркнул пышный бюст Брежневой. Пикантный образ артистка дополнила ожерельем из драгоценных камней и серьгами.

“К 14 февраля готова 💙 А вы?)“, - подписала снимки Вера.

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Пользователи Сети засыпали певицу комплиментами. “Как всегда, шикарна“, “Аппетитная какая!“, “Эталон красоты“, “Верочка, какая Вы красавица!!! Вы мой идеал!!!“, “Восхищаюсь вашей естественной красотой“, “Вот это готовность! Потрясающая!“, “Вера, вы красивы и загадочны“, “Вы просто богиня“, “Вера вы шикарно выглядите“, - пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что Вера Брежнева прокомментировала измены Меладзе.

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