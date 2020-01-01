Артистка опубликовала архивное фото с поездки во Францию.

Экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер показала, как выглядела в 16 лет instagram.com/nadyameiher

Бывшая участница группы “ВИА Гры, актриса, ведущая и дизайнер Надежда Мейхер продолжает радовать подписчиков архивными фотографиями из семейного альбома. На этот раз знаменитость запостила кадр, который был сделан во Франции.

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Так, на своей странице в Инстаграм 38-летняя певица опубликовала снимок, где она запечатлена в яркой розовой юбке с воланами и черном боди на фоне дома и вазонов с цветами. Рядом с артисткой позирует неизвестный парень в черном наряде. Мейхер отметила, что на фото ей 16 лет.

“1998 год. Франция. Моя любовь. И мне 16 лет)“, - подписала архивный кадр Надежда.

Надежда Мейхер показала, как выглядела в 16 лет Скриншот

Напомним, ранее Надежда Мейхер призналась, чего никогда не сделает перед камерой.

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