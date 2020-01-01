Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер показала, как выглядела в 16 лет

Комментариев: 0
Артистка опубликовала архивное фото с поездки во Францию.
Экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер показала, как выглядела в 16 лет
Экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер показала, как выглядела в 16 лет
instagram.com/nadyameiher

Бывшая участница группы “ВИА Гры, актриса, ведущая и дизайнер Надежда Мейхер продолжает радовать подписчиков архивными фотографиями из семейного альбома. На этот раз знаменитость запостила кадр, который был сделан во Франции.

Читай также: Надежда Мейхер запостила детское фото в свой день рождения

Так, на своей странице в Инстаграм 38-летняя певица опубликовала снимок, где она запечатлена в яркой розовой юбке с воланами и черном боди на фоне дома и вазонов с цветами. Рядом с артисткой позирует неизвестный парень в черном наряде. Мейхер отметила, что на фото ей 16 лет.

“1998 год. Франция. Моя любовь. И мне 16 лет)“, - подписала архивный кадр Надежда.

Надежда Мейхер показала, как выглядела в 16 лет
Надежда Мейхер показала, как выглядела в 16 лет
Скриншот

Напомним, ранее Надежда Мейхер призналась, чего никогда не сделает перед камерой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Надежда Мейхер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь