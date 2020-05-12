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"Вау, какая растяжка": 38-летняя Надежда Мейхер села на шпагат - видео

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Экс-"ВИА Гра" показала, как занимается в школе балета.
"Вау, какая растяжка": 38-летняя Надежда Мейхер села на шпагат - видео
"Вау, какая растяжка": 38-летняя Надежда Мейхер села на шпагат - видео
instagram.com/nadyameiher

Бывшая солистка культовой группы “ВИА Гра, актриса, ведущая и дизайнер Надежда Мейхер продолжает делиться с поклонниками роликами со своих занятий в балетной школе.

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Так, на странице 38-летней артистки в Инстаграм появилось видео, где она в черном наряде садится на поперечный шпагат. В описании к новой публикации Мейхер призналась, почему решила заняться балетом.

“Несколько лет назад, когда я решила ради своего музыкального спектакля “Historia de Un Amor” вернуться в классику , чтобы возобновить танцевальную форму ( поскольку в спектакле была сложная хореография аргентинского танго), я даже представить не могла с чем столкнусь...))) Я всегда вела активный образ жизни, занималась, правда глубоко переодически в спортзале 😉, точно также плаванием , аеробикой и т. д. Принимала участие в разных танцевальных и на паркете и на льду проектах...А ещё была уверена, поскольку в школьные, студенческие годы занималась профессионально танцами, что спокойно смогу делать “па“ возле классический станка. И какое же было моё удивление, когда не смогла правильно поднять ногу на 45 градусов, плохая выворотность ног, а гран батманы были совсем не те, что по молодости)))И пошли долгие занятия ... Со временем я восстановилась“, - написала певица.

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В конце поста Надежда добавила, что шпагаты у нее всегда получались хорошо. Артистка подсказала подписчикам, как научится их делать.

“Шпагаты мне давались всегда, и чтобы их научится делать , есть маленький секрет 😉 Очень важно научится расслаблять не столько тело, сколько сознание. Важно изнутри , мысленно учится расслаблять мышцы в тех местах, где они не поддаются. Ибо всё, что мы в своей жизни делаем должно быть осознанно.Конечно, не исключая упражнения...“, - заявила знаменитость.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С моим педагогом ♥️@nataliia_donets_ballet ♥️Несколько лет назад, когда я решила ради своего музыкального спектакля «Historia de Un Amor” вернуться в классику , чтобы возобновить танцевальную форму ( поскольку в спектакле была сложная хореография аргентинского танго), я даже представить не могла с чем столкнусь...))) Я всегда вела активный образ жизни, занималась, правда глубоко переодически в спортзале 😉, точно также плаванием , аеробикой и т. д. Принимала участие в разных танцевальных и на паркете и на льду проектах...А ещё была уверена, поскольку в школьные, студенческие годы занималась профессионально танцами, что спокойно смогу делать «па» возле классический станка. И какое же было моё удивление, когда не смогла правильно поднять ногу на 45 градусов, плохая выворотность ног, а гран батманы были совсем не те, что по молодости)))И пошли долгие занятия ... Со временем я восстановилась.Но вот шпагаты мне давались всегда, и чтобы их научится делать , есть маленький секрет 😉 Очень важно научится расслаблять не столько тело, сколько сознание. Важно изнутри , мысленно учится расслаблять мышцы в тех местах, где они не поддаются. Ибо всё, что мы в своей жизни делаем должно быть осознанно.Конечно, не исключая упражнения... #надеждамейхер #растяжка #шпагат #классика

Допис, поширений НАДЕЖДА МЕЙХЕР (@nadyameiher)

"Очень красиво и грациозно, Вы умница и очень женственная💜", "Очень круто, молодец👏👏👏", "Какая умничка👏👏👏 восхищаюсь😍", "Классно👍👏👏👏", "Молодец 👍Как это у вас так получается 😍", "Вау какая у тебя красивая растяжка, я тебя люблю", - пишут фанаты Мейхер в комментариях под видео.

Ранее Надежда Мейхер показала, как выглядела в 16 лет.

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Теги: Надежда Мейхер
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Источник: Ivona bigmir)net

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