"Вау, какая растяжка": 38-летняя Надежда Мейхер села на шпагат - видео

Экс-"ВИА Гра" показала, как занимается в школе балета.

Бывшая солистка культовой группы “ВИА Гра, актриса, ведущая и дизайнер Надежда Мейхер продолжает делиться с поклонниками роликами со своих занятий в балетной школе.

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Так, на странице 38-летней артистки в Инстаграм появилось видео, где она в черном наряде садится на поперечный шпагат. В описании к новой публикации Мейхер призналась, почему решила заняться балетом.

“Несколько лет назад, когда я решила ради своего музыкального спектакля “Historia de Un Amor” вернуться в классику , чтобы возобновить танцевальную форму ( поскольку в спектакле была сложная хореография аргентинского танго), я даже представить не могла с чем столкнусь...))) Я всегда вела активный образ жизни, занималась, правда глубоко переодически в спортзале 😉, точно также плаванием , аеробикой и т. д. Принимала участие в разных танцевальных и на паркете и на льду проектах...А ещё была уверена, поскольку в школьные, студенческие годы занималась профессионально танцами, что спокойно смогу делать “па“ возле классический станка. И какое же было моё удивление, когда не смогла правильно поднять ногу на 45 градусов, плохая выворотность ног, а гран батманы были совсем не те, что по молодости)))И пошли долгие занятия ... Со временем я восстановилась“, - написала певица.

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В конце поста Надежда добавила, что шпагаты у нее всегда получались хорошо. Артистка подсказала подписчикам, как научится их делать.

“Шпагаты мне давались всегда, и чтобы их научится делать , есть маленький секрет 😉 Очень важно научится расслаблять не столько тело, сколько сознание. Важно изнутри , мысленно учится расслаблять мышцы в тех местах, где они не поддаются. Ибо всё, что мы в своей жизни делаем должно быть осознанно.Конечно, не исключая упражнения...“, - заявила знаменитость.

"Очень красиво и грациозно, Вы умница и очень женственная💜", "Очень круто, молодец👏👏👏", "Какая умничка👏👏👏 восхищаюсь😍", "Классно👍👏👏👏", "Молодец 👍Как это у вас так получается 😍", "Вау какая у тебя красивая растяжка, я тебя люблю", - пишут фанаты Мейхер в комментариях под видео.

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