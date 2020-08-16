Билык вышла на сцену "без юбки" и получила шикарный букет в свой рост

Певица показала яркие фото с недавнего концерта и очаровала публику .

Билык засветила стройные ножки в дерзком мини instagram.com/bilyk_iryna

Читай также: В мини-бикини: Горовая померилась фигурами с 22-летней дочерью

Певица Ирина Билык очаровала поклонников новым фото с концерта. В Инстаграм звезда добавила снимок, сделанный после выступления в Одессе.

Ирина позирует в красном коротком наряде, из-под которого выглядывает черное кружевное белье. Образ дополняют высокие красные ботфорты, черная шляпа и блестящая полупрозрачная накидка. В руках звезда держит букет роз, который выше ее роста. В описании Билык выразила восторг от такого шикарного цветочного презента поклонников.

Мне дарили разные букеты🤔

Но 🌹 1.80м⁉️🧐😳😱

Приятно😌очень☺️

А вы больше любите цветы🎍в горшках или цветы💐подаренные в букете?

#букетище #цветыдня #букетдня #букетик💐 #букетик #розы🌹 #иринабилык #irinabilyk #irynabilyk #roses🌹🌹🌹 #юбилейноешоу #одесса⚓ #морвокзал, - написала Ирина.

Билык засветила стройные ножки в дерзком мини instagram.com/bilyk_iryna

Читай также: Каменских отожгла с Горбуновым на домашней вечеринке - видео

Фолловеры залайкали фото и написали множество комментариев. Поклонники отметили, что Ирина заслуживает таких букетов:

Но Почему летом , Одесса и сапоги?

Боже красивые какие, вы Ира заслуживаете таких цветов своей мудростью, талантом, трудолюбием и уважением к людям💓🌺

Очень необычно 😍

Шикарный вид !🙏🙏😍

Красавица 😍😍😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что жена Монатика показала ноги в дерзком наряде.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.