Билык вышла на сцену "без юбки" и получила шикарный букет в свой рост
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Певица Ирина Билык очаровала поклонников новым фото с концерта. В Инстаграм звезда добавила снимок, сделанный после выступления в Одессе.
Ирина позирует в красном коротком наряде, из-под которого выглядывает черное кружевное белье. Образ дополняют высокие красные ботфорты, черная шляпа и блестящая полупрозрачная накидка. В руках звезда держит букет роз, который выше ее роста. В описании Билык выразила восторг от такого шикарного цветочного презента поклонников.
Мне дарили разные букеты🤔
Но 🌹 1.80м⁉️🧐😳😱
Приятно😌очень☺️
А вы больше любите цветы🎍в горшках или цветы💐подаренные в букете?
#букетище #цветыдня #букетдня #букетик💐 #букетик #розы🌹 #иринабилык #irinabilyk #irynabilyk #roses🌹🌹🌹 #юбилейноешоу #одесса⚓ #морвокзал, - написала Ирина.
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Фолловеры залайкали фото и написали множество комментариев. Поклонники отметили, что Ирина заслуживает таких букетов:
- Но Почему летом , Одесса и сапоги?
- Боже красивые какие, вы Ира заслуживаете таких цветов своей мудростью, талантом, трудолюбием и уважением к людям💓🌺
- Очень необычно 😍
- Шикарный вид !🙏🙏😍
- Красавица 😍😍😍, - написали в Сети.
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