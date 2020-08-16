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Билык вышла на сцену "без юбки" и получила шикарный букет в свой рост

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Певица показала яркие фото с недавнего концерта и очаровала публику .

Билык засветила стройные ножки в дерзком мини
Билык засветила стройные ножки в дерзком мини
instagram.com/bilyk_iryna

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Певица Ирина Билык очаровала поклонников новым фото с концерта. В Инстаграм звезда добавила снимок, сделанный после выступления в Одессе. 

Ирина позирует в красном коротком наряде, из-под которого выглядывает черное кружевное белье. Образ дополняют высокие красные ботфорты, черная шляпа и блестящая полупрозрачная накидка. В руках звезда держит букет роз, который выше ее роста. В описании Билык выразила восторг от такого шикарного цветочного презента поклонников. 

Мне дарили разные букеты🤔
Но 🌹 1.80м⁉️🧐😳😱
Приятно😌очень☺️
А вы больше любите цветы🎍в горшках или цветы💐подаренные в букете?
#букетище #цветыдня #букетдня #букетик💐 #букетик #розы🌹 #иринабилык #irinabilyk #irynabilyk #roses🌹🌹🌹 #юбилейноешоу #одесса⚓ #морвокзал, - написала Ирина.

Билык засветила стройные ножки в дерзком мини
Билык засветила стройные ножки в дерзком мини
instagram.com/bilyk_iryna

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Фолловеры залайкали фото и написали множество комментариев. Поклонники отметили, что Ирина заслуживает таких букетов:

  • Но Почему летом , Одесса и сапоги?
  • Боже красивые какие, вы Ира заслуживаете таких цветов своей мудростью, талантом, трудолюбием и уважением к людям💓🌺
  • Очень необычно 😍
  • Шикарный вид !🙏🙏😍
  • Красавица 😍😍😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что жена Монатика показала ноги в дерзком наряде

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Теги: Ирина Билык, букет, популярность звезд
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гость  (аноним)  16.08.2020, 20:29
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ИРИШКА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
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