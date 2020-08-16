"Стиляга": Жена Монатика показала ноги в наряде с дерзким разрезом

Ирина Монатик прогулялась по Киеву в джинсовой юбке - и очаровала Сеть.

Ирина Монатик показала стильный образ на фото instagram.com/irinamonatik

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Жена популярного певца, танцора Дмитрия Монатика поразила ярким образом на новых фото. В Инстаграм Ирина Монатик показала кадры со съемочной площадки, на которых появилась в серой кофте, длинной джинсовой юбке и ботинках-берцах.

Изюминкой образа стал разрез на юбке знаменитости, который почти полностью обнажил стройные ноги Ирины.

Ярким солнечным субботним утром, мы находимся на съемочной площадке 🎬 а всеми мыслями и сердцем с нашими любимыми 🐥🐥 ♥️♥️, - написала Ирина Монатик.

Ирина Монатик показала стильный образ на фото instagram.com/irinamonatik

Ирина Монатик показала стильный образ на фото instagram.com/irinamonatik

Фолловеры похвалили образ Ирины и назвали ее “стилягой“.

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