"Стиляга": Жена Монатика показала ноги в наряде с дерзким разрезом
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Жена популярного певца, танцора Дмитрия Монатика поразила ярким образом на новых фото. В Инстаграм Ирина Монатик показала кадры со съемочной площадки, на которых появилась в серой кофте, длинной джинсовой юбке и ботинках-берцах.
Изюминкой образа стал разрез на юбке знаменитости, который почти полностью обнажил стройные ноги Ирины.
Ярким солнечным субботним утром, мы находимся на съемочной площадке 🎬 а всеми мыслями и сердцем с нашими любимыми 🐥🐥 ♥️♥️, - написала Ирина Монатик.
Фолловеры похвалили образ Ирины и назвали ее “стилягой“.
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