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"Стиляга": Жена Монатика показала ноги в наряде с дерзким разрезом

Комментариев: 4
Ирина Монатик прогулялась по Киеву в джинсовой юбке - и очаровала Сеть.

Ирина Монатик показала стильный образ на фото
Ирина Монатик показала стильный образ на фото
instagram.com/irinamonatik

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Жена популярного певца, танцора Дмитрия Монатика поразила ярким образом на новых фото. В Инстаграм Ирина Монатик показала кадры со съемочной площадки, на которых появилась в серой кофте, длинной джинсовой юбке и ботинках-берцах.

Изюминкой образа стал разрез на юбке знаменитости, который почти полностью обнажил стройные ноги Ирины.

Ярким солнечным субботним утром, мы находимся на съемочной площадке 🎬 а всеми мыслями и сердцем с нашими любимыми 🐥🐥 ♥️♥️, - написала Ирина Монатик.

Ирина Монатик показала стильный образ на фото
Ирина Монатик показала стильный образ на фото
instagram.com/irinamonatik

Ирина Монатик показала стильный образ на фото
Ирина Монатик показала стильный образ на фото
instagram.com/irinamonatik

Фолловеры похвалили образ Ирины и назвали ее “стилягой“.

Ранее мы писали, что экс-супруга Яниса Тиммы стала настоящей секс-бомбой.

 

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Теги: ирина демичева, наряды звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  16.08.2020, 20:02
Оценка:  0
гость
Старая дырка!
гость  (аноним)  16.08.2020, 19:56
Оценка:  0
гость
Конченные ж...и..д..о..в..с.кк..и...е...е распространители х...у...й...н..и е.....бит.....е...сь в рот со своими маланцами.
гость  (аноним)  16.08.2020, 19:39
Оценка:  0
гость
Где вы увидели дерзкий разрез? Где вы увидели обнажённые ноги? Нормально одетая женщина, перестаньте писать ерунду!!!
гость  (аноним)  16.08.2020, 19:37
Оценка:  0
гость
Бигмир, у вас повылазило?
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