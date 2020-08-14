Загорелая Седокова засветила пышную грудь крупным планом
Известная певица, ведущая, экс-участница “ВИА Гры“ Анна Седокова, которая несколько недель назад сообщила, что в третий раз выходит замуж, поделилась новым пляжным фото со своим избранником, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.
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Так, на своей странице в Инстаграм 37-летняя артистка опубликовала снимок, где она лежит на своем возлюбленном. При этом лица Яниса не видно в кадре. Зато на фото загорелая Седокова крупным планом показала пышный бюст в коричневом бикини.
“Где-то всегда лето...“, - подписала певица на английском языке.
Поклонники Анны принялись активно комментировать ее аппетитные формы:
- Вот это я понимаю фактура❤️💃😃😍🔥🙌🎀
- Красотка!!!!!🌹🌹🌹🔥
- Аня классная😍🙌😁
- Шикарная девушка🔥🔥
- Какая вы здесь....прям слов нет...фотка просто огонь!!!
- Загорела хорошо аж секси девушка красотка
- Загар хороший💥💥💥
- Хватит грудь показывать
- Красотка!!! Отдыхать тоже надо👏🌞🌞
- Аппетитная грудь у тебя Анна
Напомним, ранее Анна Седокова призналась, что до сих пор не может простить матери.
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