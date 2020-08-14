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Загорелая Седокова засветила пышную грудь крупным планом

Комментариев: 4
Экс-"ВИА Гра" Анна Седокова поделилась пляжным фото в бикини.
Загорелая Седокова засветила пышную грудь крупным планом
Загорелая Седокова засветила пышную грудь крупным планом
instagram.com/annasedokova

Известная певица, ведущая, экс-участница “ВИА Гры“ Анна Седокова, которая несколько недель назад сообщила, что в третий раз выходит замуж, поделилась новым пляжным фото со своим избранником, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

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Так, на своей странице в Инстаграм 37-летняя артистка опубликовала снимок, где она лежит на своем возлюбленном. При этом лица Яниса не видно в кадре. Зато на фото загорелая Седокова крупным планом показала пышный бюст в коричневом бикини.

“Где-то всегда лето...“, - подписала певица на английском языке.

Анна Седокова засветила пышную грудь крупным планом
Анна Седокова засветила пышную грудь крупным планом
Скриншот

Поклонники Анны принялись активно комментировать ее аппетитные формы:

  • Вот это я понимаю фактура❤️💃😃😍🔥🙌🎀
  • Красотка!!!!!🌹🌹🌹🔥
  • Аня классная😍🙌😁
  • Шикарная девушка🔥🔥
  • Какая вы здесь....прям слов нет...фотка просто огонь!!!
  • Загорела хорошо аж секси девушка красотка
  • Загар хороший💥💥💥
  • Хватит грудь показывать
  • Красотка!!! Отдыхать тоже надо👏🌞🌞
  • Аппетитная грудь у тебя Анна

Напомним, ранее Анна Седокова призналась, что до сих пор не может простить матери.

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Теги: Анна Седокова
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (4)
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русский  (аноним)  14.08.2020, 12:07
Оценка:  0
русский
Россияне, теперь в пуканчик можно, ебитесь на здоровье.
гость  (аноним)  14.08.2020, 11:34
Оценка:  0
гость
АНЯ, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  14.08.2020, 11:31
Оценка:  0
гость
Покажите уже кучу говна, которую, ежедневно, высерает эта прокацапская шаболда!
Устройте обсуждение цвета, вязкости, запаха, массы. Идиоты
Madyar23    14.08.2020, 11:19
Оценка:  0
Madyar23
силикон рулит
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