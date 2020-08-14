Загорелая Седокова засветила пышную грудь крупным планом

Экс-"ВИА Гра" Анна Седокова поделилась пляжным фото в бикини.

Известная певица, ведущая, экс-участница “ВИА Гры“ Анна Седокова, которая несколько недель назад сообщила, что в третий раз выходит замуж, поделилась новым пляжным фото со своим избранником, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

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Так, на своей странице в Инстаграм 37-летняя артистка опубликовала снимок, где она лежит на своем возлюбленном. При этом лица Яниса не видно в кадре. Зато на фото загорелая Седокова крупным планом показала пышный бюст в коричневом бикини.

“Где-то всегда лето...“, - подписала певица на английском языке.

Анна Седокова засветила пышную грудь крупным планом Скриншот

Поклонники Анны принялись активно комментировать ее аппетитные формы:

Вот это я понимаю фактура❤️💃😃😍🔥🙌🎀

Красотка!!!!!🌹🌹🌹🔥

Аня классная😍🙌😁

Шикарная девушка🔥🔥

Какая вы здесь....прям слов нет...фотка просто огонь!!!

Загорела хорошо аж секси девушка красотка

Загар хороший💥💥💥

Хватит грудь показывать

Красотка!!! Отдыхать тоже надо👏🌞🌞

Аппетитная грудь у тебя Анна

Напомним, ранее Анна Седокова призналась, что до сих пор не может простить матери.

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