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Экс-"ВИА Гра" Анна Седокова в третий раз выходит замуж

Комментариев: 12
Янис Тимма сделал певице предложение руки и сердца.
Анна Седокова в третий раз выходит замуж
Анна Седокова в третий раз выходит замуж
instagram.com/annasedokova

Украинская исполнительница, бывшая участница “ВИА Гры“ Анна Седокова поделилась с подписчиками радостной новостью. Латвийский баскетболист Янис Тимма сделал ей предложение руки и сердца. Артистка ответила согласием.

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На своей странице в Инстаграм 37-летняя звезда опубликовала фото, где она позирует в объятиях возлюбленного во время прогулки на яхте. На руке Анны можно увидеть кольцо. Рядом с парой на борту лежал букет красных роз.

В начале романтической публикации Седокова призналась, что Янис изменил ее жизнь в лучшую сторону. Благодаря Тимме она поняла, что такое “настоящая любовь".

“Мне кажется, “до тебя“ не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь. Теперь, я знаю точно, что значит «любить больше жизни». Любить не смотря ни на что. Мы прошли через многое, наш опыт и наши ошибки, каждый день дают нам возможность ценить даже секунду друг с другом, каждую мелочь, каждое касание, но сегодня есть ТЫ и Я и есть наше удивительное настоящее и будущее“.

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В конце поста Анна призналась, что ответила “Да“ на предложение 28-летнего спортсмена и пообещала, что станет самой лучшей женой.

“Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность. Я сказала тебе“ДА“. Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной“.

Экс-
Экс-"ВИА Гра" Анна Седокова в третий раз выходит замуж
Скриншот

Напомним, ранее Седокова в красном бикини показала фигуру без фотошопа.

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Теги: Анна Седокова, Янис Тимма
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (12)
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Осталось 600 символов
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pусский  (аноним)  23.07.2020, 16:22
Оценка:  0
pусский
Видать, это любовь! Раньше Анька просто брюхатела от папиков, но двухметровый Тимма засадил ей в сраньку до самого сердца, тут романтика...
ХікХікАпіркіт  (аноним)  23.07.2020, 15:01
Оценка:  0
ХікХікАпіркіт
ППЦ. “Мне кажется, “до тебя“ не было''... Почитайте старые статьи. Эти слова применяются к каждому следующему мудозвону)))
гость  (аноним)  23.07.2020, 14:10
Оценка:  0
гость
"я выи
гость  (аноним)  23.07.2020, 13:33
Оценка:  +1
гость
Аню можно только трахать, жить с ней нельзя, потому что Аню все трахают у кого есть деньги)))
navigator2    23.07.2020, 13:15
Оценка:  +7
navigator2
у анькі немає інших справ окрім постійного пошуку "любві"
navigator2    23.07.2020, 13:15
Оценка:  +9
navigator2
у анькі немає інших справ окрім постійного пошуку "любві"
ParisMA  (аноним)  23.07.2020, 12:52
Оценка:  +1
ParisMA
Ань! ну реально, сколько можно? Сколько можно позорить НАШ Радужный? Изза тебя все будут думать, что там одни только пляти живуть
А где "тайна"? А как же твои Дети? Особенно девочки? они скоро будут стыдиться тебя!
Alexander!!!    23.07.2020, 12:46
Оценка:  +1
Alexander!!!
в третий раз на этой неделе
гость  (аноним)  23.07.2020, 11:00
Оценка:  +1
гость
Сколько можно
А_Л_Н    23.07.2020, 10:26
Оценка:  +16
А_Л_Н
вот же дурень бросил жену с маленьким ребенком ради это силиконовой куклы
Бокер    23.07.2020, 10:28
Оценка:  +2
Бокер
Не дурень,а подлец.
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