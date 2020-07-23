Янис Тимма сделал певице предложение руки и сердца.

Украинская исполнительница, бывшая участница “ВИА Гры“ Анна Седокова поделилась с подписчиками радостной новостью. Латвийский баскетболист Янис Тимма сделал ей предложение руки и сердца. Артистка ответила согласием.

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На своей странице в Инстаграм 37-летняя звезда опубликовала фото, где она позирует в объятиях возлюбленного во время прогулки на яхте. На руке Анны можно увидеть кольцо. Рядом с парой на борту лежал букет красных роз.

В начале романтической публикации Седокова призналась, что Янис изменил ее жизнь в лучшую сторону. Благодаря Тимме она поняла, что такое “настоящая любовь".

“Мне кажется, “до тебя“ не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь. Теперь, я знаю точно, что значит «любить больше жизни». Любить не смотря ни на что. Мы прошли через многое, наш опыт и наши ошибки, каждый день дают нам возможность ценить даже секунду друг с другом, каждую мелочь, каждое касание, но сегодня есть ТЫ и Я и есть наше удивительное настоящее и будущее“.

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В конце поста Анна призналась, что ответила “Да“ на предложение 28-летнего спортсмена и пообещала, что станет самой лучшей женой.

“Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность. Я сказала тебе“ДА“. Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной“.

Экс-"ВИА Гра" Анна Седокова в третий раз выходит замуж Скриншот

Напомним, ранее Седокова в красном бикини показала фигуру без фотошопа.

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