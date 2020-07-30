Анна Седокова призналась, что до сих пор не может простить матери

Экс-"ВИА Гра" заявила, что не общается со своей матерью.

Анна Седокова призналась, почему до сих пор не может простить матери instagram.com/annasedokova

Известная украинская певица Анна Седокова приняла участие в интервью для проекта “Света вокруг света“ на YouTube-канале Светланы Бондарчук. Во время разговора с ведущей Анна призналась, что долгое время не общается с матерью и на это есть весомая причина.

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По словам 37-летней артистки, в юности ее домогался возлюбленный матери. А спустя некоторое время Светлана Георгиевна возобновила отношения с этим мужчиной и даже пришла с ним на день рождения звездной дочери.

“Почему я не общаюсь с мамой? Потому что спустя много лет мама появилась с этим человеком у меня на дне рождения. Это был первый день рождения, который я организовала сама. Это был мой праздник – и тут заходит мама. Женщины прощают мужчин за то, что они бьют их детей. Нельзя прощать! Я в этом уверена“, – поделилась Седокова.

Ранее Седокова запрыгнула на молодого жениха прямо на улице.

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