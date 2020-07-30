Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Анна Седокова призналась, что до сих пор не может простить матери

Комментариев: 4
Экс-"ВИА Гра" заявила, что не общается со своей матерью.
Анна Седокова призналась, почему до сих пор не может простить матери
Анна Седокова призналась, почему до сих пор не может простить матери
instagram.com/annasedokova

Известная украинская певица Анна Седокова приняла участие в интервью для проекта “Света вокруг света“ на YouTube-канале Светланы Бондарчук. Во время разговора с ведущей Анна призналась, что долгое время не общается с матерью и на это есть весомая причина.

Читай также: “В тот момент мы стали ближе“: Седокова рассекретила, как у нее завязался роман с Тиммой

По словам 37-летней артистки, в юности ее домогался возлюбленный матери. А спустя некоторое время Светлана Георгиевна возобновила отношения с этим мужчиной и даже пришла с ним на день рождения звездной дочери.

“Почему я не общаюсь с мамой? Потому что спустя много лет мама появилась с этим человеком у меня на дне рождения. Это был первый день рождения, который я организовала сама. Это был мой праздник – и тут заходит мама. Женщины прощают мужчин за то, что они бьют их детей. Нельзя прощать! Я в этом уверена“, – поделилась Седокова.

Ранее Седокова запрыгнула на молодого жениха прямо на улице.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Анна Седокова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
русский  (аноним)  30.07.2020, 19:38
Оценка:  0
русский
Я вонюче пёрнул eбливым xyeм, блять!
гость  (аноним)  30.07.2020, 18:18
Оценка:  0
гость
Ущербное, ты опять сбежало с Павловской больницы.
гость  (аноним)  30.07.2020, 16:57
Оценка:  +1
гость
АНЯ, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  30.07.2020, 16:57
Оценка:  +1
гость
ПОТАСКУХА ПРОКАЦАПСКАЯ, НАКУЙ ПОШЛА!!!!!!!!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь