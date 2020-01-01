Анна Седокова показала молодого жениха с голым торсом

Экс-"ВИА Гра" запостила пляжное фото с Янисом Тиммой.

В четверг, 23 июля, известная певица, ведущая, бывшая участница “ВИА Гры“ Анна Седокова сообщила фанам, что в третий раз выходит замуж. Ее избранником стал латвийский баскетболист Янис Тимма.

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После объявления о помолвке 37-летняя артистка все чаще публикует совместные кадры с 28-летним будущим мужем. Так, недавно на странице Седоковой в Инстаграм появилось пляжное фото пары с отдыха в Майами.

На снимке Анна запечатлена в сдельном полосатом купальнике и солнцезащитных очках. А ее возлюбленный Янис позировал с голым торсом. Мужчина был одет только в светлые шорты и черную кепку.

“Любовь. Секс. Магия“, - лаконично подписала пикантное фото Седокова.

Анна Седокова и Янис Тимма Скриншот

Напомним, ранее Анна Седокова призналась, что до сих пор не может простить матери.

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