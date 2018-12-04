Свадьбы десятилетия: Вспоминаем самые яркие церемонии 2010-х годов

Какие пары сыграли свадьбы в период с 2011 по 2019 год.

Главные свадьбы десятилетия с 2010 по 2020 года Getty Images

Свадьба несомненно является одним из самых ярких моментов в жизни как женщины, так и мужчины. А чтобы это событие надолго запомнилось родственникам и другим гостям, жениху и невесте предстоит провести грандиозное торжество. Если говорить о свадьбах десятилетия (с 2010 года по 2020 год), тогда стоит отметить свадьбы нескольких звезд и королевских особ, чьи торжества считаются самыми роскошными и обсуждаемыми.

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Редакция Ivona предлагает вспомнить главные обсуждаемые бракосочетания последнего десятилетия. Кто из зарубежных и украинских знаменитостей устроил яркую свадебную церемонию в 2010-х годах – читайте далее в материале.

Главные звездные свадьбы десятилетия (2010-2020 года)

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Одна из самых роскошных королевских свадеб состоялась 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. На церемонии присутствовали не только друзья и родственники пары, но и политики, королевские особы и знаменитости. Кроме того, церемония транслировалось во многих странах мира.

На свадьбе Кейт появилась в двух нарядах. На церемонии венчания невеста блистала в платье от британского бренда Alexander McQueen. А для торжественного ужина платье создал британский модельер и стилист Брюс Олдфилд.

Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма Getty Images

Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма Getty Images

Князь Альбер II и Шарлин Уиттсток

1 июля 2011 года князь Монако Альбер II женился на плавчихе из ЮАР Шарлин Уиттсток. Гражданская церемония заключения брака состоялась в тронном зале Княжеского дворца. Шарлин была одета в нежно-голубой костюм Chanel, а Альбер - в черном смокинге с серебристым галстуком.

На следующий день пара обвенчалась в парадном дворе Княжеского дворца. На церемонии Шарлин появилась в белоснежном платье Armani с 20-метровым шлейфом. На роскошный ужин в честь свадьбы Альбера и Шарлин позвали шведских принцесс Мадлен и Викторию, бельгийского принца Филиппа, Шарлотту Казираги, Наоми Кэмпбелл и еще около 450 гостей.

Свадьба князя Альбера II и Шарлин Уиттсток Getty Images

Мэттью Макконахи и Камила Альвес

9 июня 2012 года американский актер Мэттью Макконахи и бразильская модель Камила Альвес поженились в своем особняке в городе Остин, штат Техас, после 6 лет гражданского брака. На торжестве присутствовало 120 гостей, среди них были Риз Уизерспун, Кенни Чесни, Вуди Харрельсон и другие.

Свадьба Мэттью Макконахи и Камилы Альвес pinterest.com

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

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Певец Джастин Тимберлейк и актриса Джессика Бил поженились 19 ноября 2012 года в Италии. Невеста выбрала пышное платье без бретелек розового цвета от Giambattista Valli. А Джастин был одет в смокинг от Tom Ford. На свадьбе присутствовало много звездных гостей. Среди них были Джимми Фэллон, Энди Сэмберг, Тимбалэнд и другие.

Свадьба Джастина Тимберлейка и Джессики Бил pinterest.com

Ким Кардашьян и Канье Уэст

24 мая 2014 года состоялась свадьба светской львицы Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста. Пышная церемония состоялась в средневековой крепости XVI века во Флоренции, Италия. Жених и невеста появились в нарядах от известного дизайнерского дома Givenchy.

Свадьба Ким Кардашьян и Канье Уэста instagram.com/kimkardashian

Джордж Клуни и Амаль Аламуддин (2014)

Свадьба американского актера Джорджа Клуни и британского юриста ливанского происхождения Амаль Аламуддин состоялась 27 сентября 2014 года в Венеции, Италия. Церемонию бракосочетания провел друг Клуни и бывший мэр Рима Вальтер Вельтрони. Жених был одет в костюм от Giorgio Armani, а невеста – в платье от Oscar de la Renta с ручной вышивкой и жемчугом.

Свадьба Джорджа Клуни и Амаль Аламуддин pinterest.com

Принц Карл Филипп и София Хеллквист

13 июня 2015 в Стокгольме состоялась свадьба шведского принца Карла Филиппа и модели Софии Хеллквист. Пара обвенчалась в церкви Слоттсчюрка в королевском дворце. Жених появился на публике в официальной форме, а невеста в платье от шведского дизайнера Ida Sjöstedt.

На церемонии присутствовало 400 гостей, среди них были: королева Нидерландов Максима, королева Дании Маргрете II, королева Бельгии Матильда, королева Норвегии Соня, кронпринц Норвегии Хокон и его жена, кронпринцесса Метте-Марит, а также родители и сестры жениха - королева Сильвия, король Карла XVI Густав, кронпринцесса Виктория и принцесса Мадлен.

Свадьба принца Карла Филиппа и Софии Хеллквист Getty Images

Надя Дорофеева и Владимир Дантес

8 июля 2015 года участница дуэта “Время и Стекло“ Надя Дорофеева официально стала женой солиста группы “ДиО.фильмы“ Владимира Дантеса после четырех с половиной лет совместной жизни. Артисты сыграли свадьбу в одном из загородных комплексов в районе Вышгорода.

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Ведущим выездной церемонии в американском стиле стал Анатолий Анатолич. Под венец Надя пошла в белоснежном платье-бюстье с длинной фатой. На свою свадьбу Дорофеева и Дантес позвали Потапа, Настю Каменских, Ирину Горовую, Олега Боднарчука, Позитива, Виталия Козловского, Катю Осадчую, Руслана Квинту и других украинских звезд.

Свадьба Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса instagram.com/nadyadorofeeva

Ева Лонгория и Хосе Бастион

21 мая 2016 года звезда сериала “Отчаянные домохозяйки“ Ева Лонгория после трех лет отношений стала женой владельца крупнейшего латиноамериканского холдинга Grupo Televisa Хосе Бастона. Торжественная церемония, на которую пара пригласила 200 гостей, состоялась в мексиканском городе Валье-де-Браво. Свадебное платье Лонгории пошила ее давняя подруга, британский дизайнер Виктория Бекхэм.

Свадьба Евы Лонгории и Хосе Бастиона instagram.com/evalongoria

Ева Лонгория и Виктория Бэкхем instagram.com/evalongoria

Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс

20 мая 2017 года Пиппа Миддлтон вышла замуж за Джеймса Мэттьюса. Свадебная церемония младшей сестры Кейт Миддлтон прошла в церкви Святого Марка в деревне Энглефилд. Торжество посетили герцог и герцогиня Кембриджские с детьми, принц Гарри, швейцарский теннисист Роджер Федерер и другие. Всего на свадьбе было 300 гостей. Невеста пошла к алтарю в роскошном кружевном платье от Джилса Дикона.

Свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюса Getty Images

Меган Маркл и принц Гарри

19 мая 2018 года внук британской королевы Елизаветы II, принц Гарри женился на звезде сериала “Форс-мажоры“, американской актрисе Меган Маркл. Венчание состоялось в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. К алтарю Меган вел ее будущий свекор - принц Чарльз.

Для торжества Маркл выбрала свадебное платье от французского бренда Givenchy. Автором наряда выступила британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри Getty Images

А на вечернем свадебном банкете в Фрогмор-Хаус Меган появилась в платье от британского бренда Stella McCartney.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри Getty Images

Кит Харингтон и Роуз Лесли

23 июня 2018 года звезды “Игры престолов“ Кит Харингтон и Роуз Лесли сыграли свадьбу в Шотландии. Церемония прошла в замке Уордхилл, которым владеет отец Роуз. Невеста появилась на торжестве в кружевном платье от дизайнера Elie Saab.

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Отметим, что свадьбу посетили коллеги пары по сериалу “Игра престолов“.Среди гостей были замечены Эмилия Кларк, Питер Динклэйдж, Мэйси Уильямс, Софи Тернер, Джон Брэдли и другие.

Свадьба Кита Харингтона и Роуз Лесли pinterest.com

Принцесса Евгениия и Джек Бруксбенк

12 октября 2018 года состоялась свадьба принцессы Евгении и предпринимателя Джека Бруксбенка. Внучка королевы Елизаветы II пошла под венец в платье с длинным шлейфом и пышной юбкой от британского бренда Peter Pilotto. Свадебная церемония прошла в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского дворца.

Свадьба принцессы Евгениии и Джека Бруксбенка Getty Images

Приянка Чопра и Ник Джонас

1 декабря 2018 года звезда Болливуда Приянка Чопра и американский певец Ник Джонас поженились в одном из самых шикарных дворцов Индии в городе Джодхпур. К алтарю Приянка шла в платье от Ralph Lauren с вуалью длиной около 23 метров.

На следующий день пара устроила свадебную церемонию по индуистским традициям в Umaid Bhawan Palace. На этот раз Чопра одела традиционный красный наряд ленга с цветами из органзы и вышивкой индийского дизайнера Sabyasachi Mukherjee.

Свадьба Приянки Чопры и Ника Джонаса instagram.com/priyankachopra

На роскошном торжестве присутствовало 225 гостей, в том числе певец Джо Джонас и его возлюбленная, актриса Софи Тернер. А близкая подруга невесты Меган Маркл не смогла посетить церемонию.

Потап и Настя Каменских

Известные украинские исполнители Потап и Настя Каменских стали мужем и женой 23 мая 2019 года. Свадьбу пара сыграла в загородном ресторане итальянской кухни Fabius.

Свадьба Потапа и Насти Каменских instagram.com/kamenskux

Артисты пригласили на мероприятие множество звезд украинского шоубиза: Олю Полякову, Тину Кароль, Юрия Горбунова, Катю Осадчую, Надю Дорофееву с Владимиром Дантесом, весь состав группы MOZGI, Соню Плакидюк и Ричарда Горна, Юрия Никитина и Ольгу Горбачеву, Владимира Остапчука и Машу Ефросинину с мужем.

Свадьба Потапа и Насти Каменских instagram.com/kamenskux

Алина Гросу и Александр Комков

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23 июня 2019 года состоялась свадьба украинской певицы и актрисы Алины Гросу и ее возлюбленного, бизнесмена Александра Комкова. Торжественная церемония состоялась в старинном поместье Villa Arvedi в Италии. На свадьбе присутствовали, крестная Алины Ирина Билык, Дима Коляденко, Павел Зибров, Виталий Козловский и Катя Осадчая.

Свадьба Алины Гросу и Александра Комкова instagram.com/bilyk_iryna

Во время торжества Гросу примеряла четыре подвенечные платья. Все наряды для невесты пошили в киевском салоне Feya Bridal. Платья были сделаны в короткий срок и всего с одной примеркой.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

3 июля 2019 года украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко и российский исполнитель Влад Топалов отпраздновали свадьбу в Сорренто, Италия.

Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова instagram.com/reginatodorenko

Среди приглашенных гостей на торжестве были: ведущая Леся Никитюк, звезды шоу “Орел и Решка“ Алина Астровская и Мария Ивакова и бывшая участница Real О Елена Чирва. На свадьбе Тодоренко появилась в трех нарядах.



Хейли Болдуин и Джастин Бибер

30 сентября 2019 года американская модель Хейли Болдуин и канадский исполнитель Джастин Бибер сыграли свадьбу в Южной Каролине. Торжественная церемония прошла в церкви Somerset Chapel, а закрытая свадебная вечеринка состоялась в пятизвездочном отеле Montage Palmetto Bluff.

Свадьба Хейли Болдуин и Джастина Бибера instagram.com/haileybieber

На торжестве невеста сменила несколько нарядов: платье от бренда Off White с длинной фатой, мини-платье от Вивьен Вествуд цвета слоновой кости, белое платье от Ralph & Russo с высоким разрезом и жемчужно-белое платье от Vera Wang.

Свадьба Хейли Болдуин и Джастина Бибера instagram.com/haileybieber

Ранее сообщалось, что принцесса Йоркская Беатрис тайно обвенчалась.

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