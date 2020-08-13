Совсем скоро малышке исполнится один год.

"Так быстро растет": Санта Димопулос поделилась милыми фото с дочерью instagram.com/santadimopulos

Бывшая солистка популярной группы “ВИА Гра“, чемпионка мира по фитнесу и участница нового сезона “Танців з зірками 2020“ Санта Димопулос очаровала Сеть новыми фотографиями с подросшей дочерью.

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На своей странице в Инстаграм 33-летняя артистка разместила два кадра, где она держит малышку Софию на руках. При этом девочка забавно позирует на камеру, показав язык. Отметим, что дочери Димопулос ровно через месяц, 14 сентября, исполнится один год.

“Reunion (Воссоединение - ред.)❤️ Как же я соскучилась по моей сладкой булочке 😍“, - написала Санта, вернувшись с Франции.

Пользователи осыпали звездную маму и ее маленькую дочь комплиментами в комментариями под фото:

мммм... какая прелесть 💓💓💓

Милахи😊

Какая-же она у тебя!!!!! Просто скушать хочется!!!!😃😍😍

Лапулик такая)

Как можно быть такой сладенькой 🥰🦄💝

Мимика у малышки мамина, умеет выражать свои эмоции) представляю сколько было визга и радости, когда увидела маму )❤️

Крутое фото,поймали 🤗

маленькая принцесса, мамина радость так быстро растет😉🤗🙏

Які ж ви прекрасні🤗🌸

Какая девочка 😍😍😍😍😍 чудо

И правда - сладкая булочка ❤️❤️❤️

Ранее сообщалось, что у Санты Димопулос обнаружили антитела к коронавирусу.

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