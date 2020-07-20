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Санта Димопулос станет участницей нового сезона "Танців з зірками"

Спецтема: Танцы со звездами 2020
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Экс-“Виа Гра“ Санта Димопулос приняла вызов #танціззіркамиchallengе.
Санта Димопулос станет участницей нового сезона "Танців з зірками"
Санта Димопулос станет участницей нового сезона "Танців з зірками"
Пресс-служба

Осенью на телеканале “1+1“ стартует четвертый сезон обновленного проекта “Танці з зірками“. Несколько дней назад в социальных сетях начался #танціззіркамиchallenge - ежегодный звездный челлендж, во время которого участники нового сезона передают друг другу танцевальный вызов и приглашают принять участие в шоу.

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Сегодня стало известно, что украинская певица, экс-участница культовой группы “Виа Гра“ Санта Димопулос приняла вызов #танціззіркамиchallengе от Надежды Мейхер, которая, в свою очередь, присоединилась к участию в шоу, откликнувшись на приглашение Олега Винника.

Санта Димопулос станет участницей нового сезона
Санта Димопулос станет участницей нового сезона "Танців з зірками"
Пресс-служба

Певица и мама двоих детей опубликовала на странице в Instagram яркое видео, где сообщает о своем участии в шоу. На видео, которое Санта записала в формате Tik Tok, она дома появляется в четырех разных образах. Певица сообщила, что принимает вызов от Надежды Мейхер и передает его украинскому актеру Тарасу Цимбалюк.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нещодавно Надія Мейхер (@nadyameiher) передала #танціззіркамиchallengе іншій екс-учасниці культового гурту «ВІА Гра» Санті Дімопулос (@santadimopulos) і співачка приймає цей виклик 💃 У свою чергу Санта передає естафету українському актору Тарасу Цимбалюку (@taras.tsymbaliuk). Хочеш побачити виконавця головної ролі у фільмі «Чорний ворон» на паркеті #танціззірками? 😉

Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

“Когда-то очень давно в детстве я обожала танцевать, и жизнь расставила другие приоритеты. Сейчас, принимая вызов на участие в шоу, я воплощаю детскую мечту вернуться на паркет в один из самых счастливых периодов моей жизни! Больше всего меня вдохновляют и поддерживают муж и старший сын, когда они узнали о приглашении в шоу “Танцы со звездами“, единогласно сказали, что надо попробовать - именно от них я получила наибольшую поддержку“, - прокомментировала Санта свое участие в шоу.

Вскоре станет известно, примет ли актер и звезда фильма “Черный ворон“ Тарас Цимбалюк вызов в #танціззіркамиchallenge и присоединится ли на паркете к Олегу Винника, партнершей которого стала Елена Шоптенко, Надежды Мейхер и Санты Димопулос.

Санта Димопулос станет участницей нового сезона
Санта Димопулос станет участницей нового сезона "Танців з зірками"
Пресс-служба

Напомним, сейчас уже известны имена трех судей нового сезона: Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис будут оценивать танцевальные способности звездных участников в новом сезоне шоу. Совсем скоро станут известны имена всех звездных участников, ведущих и судей нового четвертого сезона проекта, следите за анонсами.

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Традиционно в шоу “Танці з зірками“ участвуют звезды. В парах с профессиональными хореографами они танцуют для зрителей, которые в свою очередь голосуют за своих фаворитов, приближая их к победе.

Победителями третьего сезона проекта стали актриса Ксения Мишина и ее партнер - танцовщик и хореограф Женя Кот. Над производством проекта работает команда Big Entertainment Shows “1+1 Продакшн“.

Ранее сообщалось, что у Санты Димопулос обнаружили антитела к коронавирусу.

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Теги: Танці з зірками 2020, Санта Димопулос
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Источник: Ivоna bigmir)net

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