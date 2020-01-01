У Санты Димопулос обнаружили антитела к коронавирусу

Певица утверждает, что не болела.

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Певица Санта Димопулос, которая недавно показала подросшую дочь, призналась, что у нее обнаружили антитела к коронавирусу. Экс-“ВИА Гра“ утверждает, что она не болела COVID-19.

В программе “Светская жизнь“ Санта поделилась как прошла болезнь у ее мужа и отметила, что у себя никаких симптомов не заметила.

Я совсем не болела. Я не кашляла, сделала КТ легких, все было хорошо, температуры не было, но недавно я сдала тест на антитела к коронавирус, и у меня они есть. А вот мой муж впервые в своей жизни лежал в больнице. У него были чистые легкие, но была температура, ему было трудно спать. Он почти 12 дней нормально не спал, потому что каждый день была температура под 40. Он никогда не принимал столько антибиотиков – два ему кололи и один он употреблял перорально, - говорит Димопулос.

Напомним, недавно мы писали, что муж Санты Димопулос тяжело перенес коронавирус.

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