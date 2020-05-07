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"Так никогда не болел": Муж Санты Димопулос поборол коронавирус

Комментариев: 3
Певица сообщила, что ее супруг находился в больнице 12 дней.
"Так никогда не болел": Муж Санты Димопулос поборол коронавирус
"Так никогда не болел": Муж Санты Димопулос поборол коронавирус
instagram.com/santadimopulos

Бывшая солистка группы “ВИА Гра“ и чемпионка мира по фитнесу Санта Димопулос сообщила, что ее муж, совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко переболел коронавирусом.

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Так, на своей странице в Instagram в разделе Stories артистка предложила всем желающим задать ей вопросы. Один из подписчиков спросил у Санты, что она думает о COVID-19. При этом пользователь Сети отметил, что в Украине многие не верят в пандемию.

Санта написала, что безусловно верит в коронавирус, ведь ее супруг попал в больницу на 12 дней с диагнозом COVID-19. Кроме того, Димопулос сообщила, что двое ее знакомых умерло от коронавируса.

“Кто не верит? Где логика? У этих людей? Мой муж переболел, лежал 12 дней в больнице и говорит, что так не болел никогда (учитывая его сильный иммунитет и то, что у него не было воспаления легких). Двое наших знакомых умерло. Все очень серьезно, берегите себя“, - рассказала Санта.

Муж Санты Димопулос переболел коронавирусом
Муж Санты Димопулос переболел коронавирусом
Скриншот

Напомним, ранее Санта Димпопулос рассекретила разницу в возрасте с мужем.

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Теги: Санта Димопулос
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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ParisMA  (аноним)  07.05.2020, 14:47
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ParisMA
народ припижженный! Говорят ОЧЕВИДЦЫ на себе перенесшие ужасы - верьте им!
СливнойБачок    07.05.2020, 14:36
Оценка:  0
СливнойБачок
Слушай шалава, твоё мнение очень важно в борделях.
GreenPeace!    07.05.2020, 14:19
Оценка:  0
GreenPeace!
У меня тоже был в началеянваря-уверенна-что коронавирус_15 дней антибиотки в капельницах ставили 2р/день и диагноз врачи понять не могли-но сказали вирус.Позже всех выписали из больницы и еще 5 недель дома лечила осложнения.Тупо сейчас вспоминаю все симптомы короны были.Но я в стационаре лежала
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