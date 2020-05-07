"Так никогда не болел": Муж Санты Димопулос поборол коронавирус

Певица сообщила, что ее супруг находился в больнице 12 дней.

Бывшая солистка группы “ВИА Гра“ и чемпионка мира по фитнесу Санта Димопулос сообщила, что ее муж, совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко переболел коронавирусом.

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Так, на своей странице в Instagram в разделе Stories артистка предложила всем желающим задать ей вопросы. Один из подписчиков спросил у Санты, что она думает о COVID-19. При этом пользователь Сети отметил, что в Украине многие не верят в пандемию.

Санта написала, что безусловно верит в коронавирус, ведь ее супруг попал в больницу на 12 дней с диагнозом COVID-19. Кроме того, Димопулос сообщила, что двое ее знакомых умерло от коронавируса.

“Кто не верит? Где логика? У этих людей? Мой муж переболел, лежал 12 дней в больнице и говорит, что так не болел никогда (учитывая его сильный иммунитет и то, что у него не было воспаления легких). Двое наших знакомых умерло. Все очень серьезно, берегите себя“, - рассказала Санта.

Муж Санты Димопулос переболел коронавирусом Скриншот

Напомним, ранее Санта Димпопулос рассекретила разницу в возрасте с мужем.

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