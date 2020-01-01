Дочери исполнительницы скоро исполнится 9 месяцев.

Украинская певица, бывшая солистка группы “ВИА Гра“ и чемпионка мира по фитнесу Санта Димопулос очаровала Сеть новым фото подросшей дочери.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала милый снимок, где маленькая София позирует в полосатой кофте с двумя хвостиками. Звездная мама отметила, что малышке скоро исполниться 9 месяцев. Санта рассказала о первых достижениях девочки.

“Эта девочка как бы намекает почему ее Мама на время пропала с просторов инстаграма😜

Нам скоро 9 месяцев и мы:

🔅на днях начали ползать (хоть и не очень любим это дело);

🔅по прежнему не имеем зубок;

🔅ввели творог, йогурт и перепелиные яйца;

🔅обожаем воду и купаться;

🔅всегда в хорошем и игривом настроении;

🔅имеем чёткий график сна, бодрствования и кормления;⠀

Однажды, в разговоре с подругами, я красиво описала своё состояние по поводу Софии – когда я беру ее на руки меняется химия моей крови. Я так чувствую ♥️“, - написала Димопулос.

Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос показала подросшую дочь Скриншот

Ранее Санта Димопулос сообщила, что ее муж переболел коронавирусом.

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