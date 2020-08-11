В платье с откровенным декольте: Санта Димопулос поразила стильным выходом во Франции

Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос похвасталась отдыхом в роскошном отеле Франции.

Бывшая солистка группы “ВИА Гра“, чемпионка мира по фитнесу и участница нового сезона “Танців з зірками 2020“ Санта Димопулос поделилась с подписчиками первыми кадрами с отдыха во Франции.

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Так, на своей странице в Инстаграм 33-летняя артистка опубликовала несколько кадров, где она позирует в эффектном образе. Звезда запечатлена в белом платье с откровенным декольте, солнцезащитных очках, шляпе и белых босоножках на фоне роскошного отеля Grand Hôtel du Cap-Ferrat.

В описании к подборке снимков Санта рассказала, как отель работает во время пандемии коронавируса. По ее словам, сейчас персонал на все ошибки и проблемы имеет только один ответ - “COVID-19“. Димопулос добавила, что в отеля нет своего пляжа, зато есть огромный бассейн. Певица отметила, что обожает это место за особый шарм.

“Grand Hôtel du Cap-Ferrat (Four Seasons) – роскошный отель-легенда, открывший свои двери в 1908 году, расположен на 7 га средиземноморских садов полуострова🌳. Своего пляжа у отеля нет, только выход на общественный, зато имеется бассейн 33 метра с морской водой и подогревом. На все ошибки и проблемы (не приносят воду, скудный завтрак, нет геля для душа) персонал имеет сейчас один ответ – “COVID 19“😂 При всех моментах, я очень люблю это место за особый шарм и неповторимую местность ❤️“, - поделилась Димопулос.

Ранее сообщалось, что у Санты Димопулос обнаружили антитела к коронавирусу.

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