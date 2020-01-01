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Спустя три дня после родов: Модель Олеся Стефанко показала пляжное фото

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Мисс "Украина Вселенная 2011" Олеся Стефанко запостила снимок в купальнике.
Спустя три дня после родов: Модель Олеся Стефанко показала пляжное фото
Спустя три дня после родов: Модель Олеся Стефанко показала пляжное фото
instagram.com/olesiastefanko

Украинская модель Олеся Стефанко, которая в 2011 году стала “Первой вице-Мисс Вселенная“, поделилась первым пляжным фото после родов. 10 августа 32-летняя знаменитость родила первенца, сына Тео, от белорусского предпринимателя Сергея Алисеенко.

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Так, на свой странице в Инстаграм Стефанко поделилась черно-белым кадром, где она продемонстрировала фигуру спустя три дня после появления малыша. На свежем снимке Олеся предстала в черном купальнике, парео, светлой шляпе и солнцезащитных очках.

“Маме нуждается в загаре“, - лаконично подписала фото модель.

Напомним, ранее Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт рассекретили пол и имя новорожденного ребенка.

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Теги: Олеся Стефанко
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Источник: Ivоna bigmir)net

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